Todó dice que no votó su subida salarial en Caixa Catalunya y que se hizo "con transparencia"

El exdirector de Caixa Catalunya Adolf Todó ha asegurado este martes, en el juicio en la Audiencia de Barcelona, que no estaba presente cuando el consejo de administración votó su aumento salarial en enero de 2010, contradiciendo lo que dijo en el juzgado de instrucción, y ha destacado la "transparencia" en materia retributiva con el Banco de España.

"Yo no estaba. No podía ni abstenerme ni votar ni a favor ni en contra. No estaba", ha dicho en su declaración como acusado por dos presuntos delitos de administración desleal, al referirse a la votación del Consejo de Administración del 19 de enero de 2010 en que se aumentó su salario fijo y variable del 35 al 50%.

Todó ha asegurado que durante estos cinco años de procedimiento ha hecho memoria y ha hablado con el expresidente de la entidad Narcís Serra --también acusado-- que le ha ayudado a recordar que ese día él no votó porque se le pidió que se ausentara del consejo cuando se abordaron las subidas salariales, y que cuando regresó "ya se había votado".

Sobre el Consejo de Administración del 13 de octubre de 2010, en que se le subió el sueldo de 800.481 euros a 812.501, ha explicado que votó favorablemente pero que fue un consejo donde no se pidieron los votos a favor, sino solo las abstenciones y en contra.

Ha asegurado que el Banco de España estaba al corriente de los acuerdos sobre retribuciones ya que en 2010 estaban en plena inspección y había destinado un inspector fijo a la entidad y "se miraba todo".

"Tengo la absoluta seguridad de que el inspector del Banco de España era consciente de aquella subida de sueldos", ha destacado.

Sobre la situación de la entidad cuando se aprobaron esos aumentos salariales presuntamente desproporcionados, ha defendido que en 2010 el Banco de España --cuando se aprobó una aportación de 1.250 millones de euros del Frob-- determinó que la caja era "fundamentalmente sólida" y no tenía ninguna debilidad.