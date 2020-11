Todas las mentiras del Gobierno sobre las mascarillas: del "no sirven para nada" al "no podemos bajar el IVA"

El Gobierno cede ante la desfachatez de mantener el IVA de las mascarillas en el 21%, el tipo impositivo más alto. El Consejo de Ministros aprobará el martes un decreto ley con una reducción del IVA de las mascarillas al tipo superreducido del 4 %, en tanto que la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos abordará el jueves una rebaja del precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba con algarabía la noticia durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2021, después de haber dicho durante días que esa decisión se tomaría cuando Bruselas diera su visto bueno. Montero explicaba que la Comisión Europea (CE) le notificó ayer "por escrito" que no multará a España por bajar el IVA de las mascarillas de venta al público, ocultando que Bruselas ya había confirmado que no abriría procedimientos de infracción contra los países que lo rebajaran desde el mes de mayo. De hecho, en Portugal el IVA de las mascarillas ya está al 6 %; en Francia, al 5,5 %; en Alemania, al 5 %; y en países como Italia, Bélgica o Países Bajos están exentas de este impuesto.

El PP ha acusado al Gobierno de recaudar más de mil millones de euros de la venta de mascarillas mientras "mentía" sobre la imposibilidad de bajar el tipo de IVA al que están gravadas. "Es la cuantía de ocho meses de mentiras. Mientras se mentía se recaudaba", ha afirmado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.

Pero la mentira sobre el IVA de las mascarillas no es el único que el Gobierno ha proferido en esta cuestión. En el inicio de la pandemia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el epidemiólogo Fernando Simón negaron su eficacia para combatir la pandemia del coronavirus. Semanas después admitieron que dijeron esto porque España no tenía stock suficiente para abastecer a la población y, sobre todo, a los sanitarios que se jugaban la vida día a día en la primera línea de batalla.

26 DE FEBRERO

Antes de que la pandemia reventara en España y obligara a la población a confinarse en casa, Fernando Simón señaló que "no tenía sentido que la población sana utilice mascarillas". Aquel día, España confirmó su primer caso positivo.

24 DE MARZO

El Ministerio de Sanidad recordaba a través de Twitter que no era necesario el uso de la mascarilla si la población está sana.

¿Tienes que salir de casa?



�� ��Mantén distancia



��Evita tocar superficies



��Si estás sano no es necesario mascarilla



��No saludes dando la mano, no des abrazos



��Mantén tu teléfono limpio



Si te proteges tú, proteges a los demás #EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/aMcP1MjAt6 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 24, 2020

6 DE ABRIL

Fernando Simón insiste públicamente en que no es necesario que los ciudadanos sanos usen mascarilla y denuncian que este hecho está provocando que quienes realmente las pueden necesitar, como los enfermos, las personas inmunodeprimidas e incluso los sanitarios que están en contacto con pacientes y deben protegerse, no tengan acceso a ellas por el desabastecimiento.

12 DE MAYO

Simón evita pronunciarse sobre si está a favor o no del uso obligatorio de mascarillas pero ha opinado que es una medida que debe pensarse con mucho cuidado porque puede generar "problemas importantes". "No voy a pronunciarme a favor de la obligatoriedad o no en lugares públicos porque es difícil, entiendo que se ponga sobre la mesa; en caso de que se vaya a hacer hay que pensarla con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes", afirmaba Simón en su rueda de prensa diaria.

20 DE MAYO

Las mascarillas se convierten en obligatorias en todo el país y Simón admite que no pidieron que la población la llevara porque no había suficientes. “En una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar”, dijo.

30 DE JUNIO

Ciudadanos lleva al Congreso la propuesta para bajar el IVA de las mascarillas al 4%. La propuesta logra el apoyo de todos los grupos salvo los del Gobierno. Ya entonces el Ejecutivo asegura que la UE impide dicha bajada pese a que ya existía una nota pública avalando esta medida y otros países habían puesto un tipo impositivo bajo o inexistente para este producto.

2 DE SEPTIEMBRE

Pablo Iglesias asegura en una entrevista en "La Sexta" que ellos quieren bajar el IVA de las mascarillas "mucho menos del 4%" y que por eso no aceptaron la propuesta de Ciudadanos. La afirmación del vicepresidente segundo provoca risas y estupor a partes iguales.

16 DE OCTUBRE

El Gobierno comienza a verse acorralado por la presión ciudadana para bajar el IVA de las mascarillas. María Jesús Montero insiste en la tesis de que la UE impide bajarlo. "No es una decisión del Gobierno de España; es una cuestión del reglamento europeo", decía.

NOVIEMBRE

En estos últimos días, Montero insiste en que el Gobierno tiene claro que no puede bajar el IVA pero que van a preguntarlo a Bruselas. Según una información del diario "El Mundo", el Gobierno no consultó a la UE hasta el día 6 de noviembre por el IVA de las mascarillas pese a que reiteraba constantemente que la Bruselas no se lo permitía.

El mismo día del anuncio de la bajada, PSOE y Unidas Podemos se opusieron de nuevo a tramitar la reducción del IVA porque "supondría una disminución de ingresos", según publica ABC. Casi al mismo tiempo, la portavoz del PSOE Adriana Lastra acusaba a otros países europeos de "saltarse la ley" por la reducción del IVA. Un nuevo ridículo para un Gobierno totalmente superado en lo que respecta a la gestión de la pandemia.