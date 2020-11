Titulares de la prensa en nuestro país: el asma puede ser un escudo protector contra el coronavirus"

ABC: "Científicos españoles descubren la utilidad del asma como escudo protector contra el coronavirus"

Un grupo de científicos neumólogos del instituto de investigación del hospital barcelonés de la Vall d’Hebron (VHIR) ha descubierto que el asma, una de las principales enfermedades respiratorias en todo el mundo, no solo no causa una peor evolución del coronavirus, sino que tiene una cierta capacidad de protección frente a esta dolencia, especialmente en pacientes asmáticos con fenotipo «T2».

ABC: "Pfizer, AstraZeneca, Moderna... ¿Podré elegir vacuna? ¿sabré cuál me ponen?"

Diez meses después de que comenzara la pandemia, la Ciencia ha desarrollado once vacunas que ya han alcanzado la última fase de investigación. Reino Unido y Estados Unidos confían en empezar a vacunar a su población el mes que viene mientras España y el resto de Europa con el comienzo del año. Por primera vez, empiezan a llegar buenas noticias en una pandemia que no ha dado tregua desde que el nuevo virus comenzó a circular. Pero aún hay mucha información y muchas dudas en el aire. He aquí un manual rápido para no perderse.

El Mundo: "Las cesiones de Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa: lengua, fiscalidad y control del Estado"

El 1 de septiembre comenzó de manera oficial la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, de Unidas Podemos, alrededor de una mesa. Moncloa invocaba desde meses atrás los votos necesarios con la alusión, primero, a unos nuevos "pactos de La Moncloa", luego a un "acuerdo de país", pero al final las cuentas de 2021, las de "la crisis de nuestras vidas".

El Mundo: "El paro entre los licenciados españoles casi duplica la media europea por la "menor calidad de la educación"

El paro en la población de entre 30 y 34 años con estudios universitarios alcazaba, a cierre de 2018, un 9,8%. En el conjunto del área del euro, en cambio, la cifra era de apenas un 5,8%. Y la razón por la que el dato de España casi duplica el de la zona euro es, según el Banco de España, la peor calidad de la educación universitaria. Así consta en el documento La situación laboral de los licenciados universitarios en España.

La Razón: "El juez del “caso Kitchen” a los comisarios: “Eran conscientes de la ilegalidad de lo que hacían”"

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el «caso Kitchen», Manuel García Castellón, aseguró que tanto el ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Francisco Martínez como los comisarios que participaron en el espionaje a Luis Bárcenas «eran conscientes de la ilegalidad de lo que estaban haciendo». Así consta en la grabación de una declaración como investigado del comisario Enrique García Castaño, quien reconoció haber entregado al «número dos» del ex ministro Jorge Fernández Díaz un «pendrive» con el contenido de tres teléfonos sustraído al extesorero del Partido Popular.