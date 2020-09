Titulares de la prensa: las consecuencias derivadas del coronavirus y la tensa vuelta a las aulas

1. ABC: División de los padres ante la vuelta al cole: qué consecuencias civiles o penales pueden tener por no llevarlos a clase

Al margen de las críticas por falta de liderazgo o inacción, hay preguntas que el Ministerio de Educación no puede responder. La pandemia está siendo tan catastrófica como incierta. Y no solo porque no se sabe cómo evolucionará el virus (debate aparte merece la capacidad de previsión del Gobierno) sino porque la sociedad no estaba preparada para esto.

Por eso, para la ley también es difícil responder qué pasará con aquellos padres que deciden no llevar a sus hijos al colegio por miedo al contagio o porque consideran que las medidas de seguridad son insuficientes. Esta semana, precisamente, empieza el curso en la mayoría de comunidades del país.

2. ABC: Jordi Pujol y el día en que la derecha murió en Cataluña

Jordi Pujol no ganaba: arrasaba con mayorías absolutas descomunales. Llegó a tener 72 de los 135 diputados. Nunca perdió unas elecciones y los socialistas le quedaron siempre a mucha distancia. Sólo Pasqual Maragall logró rozarle, pero sin llegar a empañar su presidencia, y el PSC tuvo que esperar a que el gafe de Artur Mas hiciera su efecto y le ayudara en 2003 a tomar la Generalitat por primera vez, junto a Esquerra y a los comunistas.

3. El País: Johnson prepara a los británicos para un Brexit duro a finales de año

Boris Johnson ha apartado temporalmente la vista de la crisis sanitaria del coronavirus para concentrarse de nuevo en la razón de ser de su carrera política: el Brexit. En un comunicado preparado para captar la atención de los medios a última hora de este domingo, antes de que empiece una semana crucial en las negociaciones entre Londres y Bruselas, el primer ministro ha advertido a la UE —pero sobre todo, a los británicos— de que la posibilidad de una ruptura brusca de los lazos económicos, comerciales y jurídicos entre el Reino Unido y Europa a partir del 31 de diciembre comienza a perfilarse como el desenlace definitivo.

4. La Razón: La Delegación de Gobierno avala una Diada de alto riesgo

Nada parece imponerse en el camino del nacionalismo catalán para que, a finales de esta semana, se celebre una Diada -tan «descentralizada» como se quiera- capaz de hacer saltar por los aires el trabajo de meses para contener la pandemia. Y todo ello ocurrirá precisamente al mismo tiempo que las autoridades se enfrentan al decisivo reto de la vuelta a las aulas, prevista para el lunes siguiente a las 107 concentraciones diseminadas por toda Cataluña que ha organizado la ANC. La división interna del independentismo y la necesidad de sacudir el letargo en el se encuentra tras meses en una especie de limbo preelectoral han prevalecido frente a las recomendaciones de los epidemiólogos y el más básico sentido común.

5. La Vanguardia: “Los niños también contagian: hagamos las cosas bien”

Guadarrama vuelve a cerrar sus parques infantiles

El próximo 14 de setiembre arrancará uno de los cursos escolares más inciertos de las últimas décadas. En Catalunya, un millón y medio de menores volverán a las escuelas e institutos en un contexto lejos de ser ideal: con una incidencia de nuevos contagios elevada y riesgo de rebrote, y con incógnitas por resolver acerca del papel que desempeñan los menores en la transmisión de la enfermedad. Iolanda Jordan, pediatra especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) e investigadora principal del proyecto Kids Corona, que pretende esclarecer cómo se comporta el SARS-CoV-2 en los niños y adolescentes, lanza un mensaje de tranquilidad: si se hacen las cosas bien en las escuelas y se logra disminuir la transmisión comunitaria, los centros podrán mantenerse abiertos.

6. La Razón: Quince autonomías superan en mortalidad a Madrid en esta segunda oleada

A lo largo de los últimos diez días, el coordinador del Centro Nacional de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, no ha dudado en situar a la Comunidad de Madrid en la diana ante la opinión pública. Según el portavoz áulico del Gobierno en materia de Covid-19, esta es la región «que más transmisión tiene y la que más nos debe preocupar a todos». Efectivamente, esta autonomía es la que registra más casos confirmados a través de PCR, pero también es la segunda con mayor número de habitantes de toda España, tras Cataluña, al contabilizar 6,663 millones de habitantes. También es la más densamente poblada y presenta algunos datos en los que, sin embargo, Simón no ha puesto énfasis, tras alertar sobre la situación de manera genérica.

7. El País: La crisis de la covid amenaza con duplicar el agujero de las pensiones

El Pacto de Toledo ha retomado la reforma de las pensiones bajo la presión de la pandemia. Las cuentas sobre el golpe que propina la covid se pueden hacer en una servilleta de papel: según las propias previsiones del Gobierno, los ingresos no se recuperarán hasta 2023, momento en el que la economía recobrará su nivel prepandemia. Mientras tanto, el gasto en pensiones seguirá al alza: lo hace porque cada año hay más pensionistas, porque los nuevos jubilados cobran prestaciones más altas y por las revalorizaciones. En los últimos tiempos el gasto ha subido en unos 7.000 millones de euros al año. Si en 2019 ya existía un agujero de 18.452 millones, el déficit podría alcanzar entre 30.000 y 40.000 millones en 2023 al añadir entre 5.000 y 7.000 millones por año dependiendo de las actualizaciones.

8. El Correo: El protocolo del Gobierno vasco para el regreso a las aulas

Aportar más de un número de teléfono de contacto por si el alumno se presenta síntomas de Covid e informar al centro -si este lo requiere- de las actividades extraescolares que realiza, entre las medidas para la vuelta al cole

9. La voz de Galicia: La desesperación de un ganadero de Xove que perdió 50 ovejas en ataques de lobos

Esta misma semana se avistaron lobos de nuevo en Xove, en las inmediaciones de la playa. En Sumoas atacaron a un potro de raza árabe. Un ganadero de la zona de Penas Agudas está desesperado, no es el único; ha perdido medio centenar de ovejas en este último tiempo. Son su sustento.

10. Diario de Navarra: Chivite: "No todo el mundo es tan responsable como sería deseable"

La presidenta de Navarra, María Chivite, afronta el nuevo curso político con aprendizajes sobre la COVID-19 que deben servir para mejorar, consciente de que el "riesgo cero no existe", y "precavidamente optimista" desde el punto de vista económico por la evolución de los indicadores de la Comunidad Foral.

Según María Chivite su Gobierno tiene "clarísimo" que el incremento de positivos ha llegado mayoritariamente de la celebración de las "no fiestas", puesto que los brotes se están detectando tras las fechas en las que se deberían celebrar las fiestas patronales, suspendidas por la pandemia.