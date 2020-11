Titulares de la prensa española: "Ayuso y Almeida desafían a Sánchez: «Seguiremos bajando los impuestos»"

1. ABC: Ayuso y Almeida desafían a Sánchez: «Seguiremos bajando los impuestos»

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida estaban citados el sábado por la tarde frente al Palacio Real de Madrid, para hacer las fotos de esta entrevista. El centro de la capital, con las luces navideñas recién encendidas, es un hervidero de gente con mascarilla. Madrid sigue siendo una ciudad hiperactiva y alegre, pese a la amenaza del virus, y llegar al punto de encuentro es complicado por los atascos inesperados. «Mientras la gente esté en la calle y no en lugares cerrados, y con la suficiente distancia, no hay problema», comenta el alcalde, orgulloso por el éxito del alumbrado de Navidad.

2. El Mundo: La renovación del CGPJ se estanca: el PP descarta que se llegue a un acuerdo "en los próximos meses"

El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no avanza. El PP enfría las posibilidades de pacto y no cederá si el PSOE no le da garantías de que Podemos va a quedar al margen.«Descartamos que se produzca el acuerdo en los próximos meses: ni en diciembre ni en enero, desde luego, porque el Gobierno debe cumplir nuestros requisitos y ahora mismo descartamos que tenga voluntad de hacerlo», aseguran a EL MUNDO fuentes de Génova.

3. El País: La difícil decisión de a quién se vacunará primero

La vacuna contra la covid-19 está al caer. A finales de enero, previsiblemente, llegarán las primeras dosis a España, pero serán insuficientes para inmunizar a toda la población y habrá que priorizar. El Ministerio de Sanidad ha dicho que ancianos y trabajadores de residencias, personal sanitario y grandes dependientes serán los primeros. Pero ya han salido voces discordantes que apuestan por vacunar antes a los que tienen más interacciones sociales, como los jóvenes. La llegada a cuentagotas de la vacuna y la complejidad logística de la distribución determinarán, en buena medida, la decisión final. Los expertos consultados coinciden en que la prioridad, en este momento, es salvar vidas. El debate sigue abierto.

4. El Español: Moncloa negocia con Rabat que Mohamed VI reciba a Sánchez pero "la agenda del rey está completa"

Los servicios del Palacio de la Moncloa están trabajando para conseguir la foto. Pedro Sánchez junto al rey de Marruecos, Mohamed VI, como colofón de la campaña urgente de gestos para tratar de controlar los efectos del estallido de la crisis migratoria en Canarias.

5. La Razón: Crisis post-covid en Moncloa

Calma tensa en Moncloa. El Gobierno de coalición, inédito en la democracia, no solo ha tenido que enfrentarse durante estos más diez meses de bagaje la inexperiencia, sino que su falta de rodaje y de sintonía interna entre socialistas y morados ha confluido con una crisis sanitaria sin precedentes, que ha magnificado las divergencias que existen entre los socios de Gabinete en cuestiones de fondo y de carácter social para hacer frente a la pandemia. Las crisis en el Ejecutivo se han ido sucediendo a lo largo de los meses y con demasiada asiduidad por el afán de Unidas Podemos de marcar perfil y exigir su cuota de protagonismo dentro del Gobierno. El punto de inflexión de esta actitud de «oposición dentro del Ejecutivo», como la define un cargo socialista, se produjo después de las elecciones en el País Vasco y en Galicia, el pasado 12 de julio, cuando las marcas moradas en ambos territorios quedaron muy debilitadas, si no abocadas a la desaparición. La materialización de este fracaso electoral fue una suerte toque de atención y de nefasto balance de los primeros seis meses en Moncloa para Pablo Iglesias, que hizo cundir el pánico sobre la posibilidad de quedar fagocitado, ante la nula rentabilidad política de su presencia en el Consejo de Ministros.