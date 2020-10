Titulares de la prensa en España:"La consultora de Podemos fraccionó los pagos para burlar a Antiblanqueo"

1. ABC: Vox aumenta en 13 diputados desde julio y el PP pierde 18

La estimación electoral de la última encuesta de GAD3 para ABC apunta a un crecimiento de trece diputados para Vox, la fuerza que experimenta mayor aumento si se compara con el sondeo realizado en el mes de julio. La formación de Santiago Abascal es la única que refleja una subida considerable: pasa de 33 escaños (11,2 por ciento de votos) a 46 (14,6%). Aún están por debajo de los 52 diputados que lograron en las elecciones generales de noviembre (15,1%), pero consiguen una tendencia al alza tras la caída del verano.

2. El País: Ciudadanos se aleja del PP en plena pugna por la gestión de la epidemia en Madrid

La crisis del coronavirus ha recrudecido la guerra interna entre el PP y Cs en la Comunidad de Madrid, es decir, entre la presidenta y el vicepresidente de la región. Para la primera, las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad obedecen exclusivamente a razones políticas. Para el segundo, “salvan vidas”. La batalla es pública y descarnada. El “socio preferente” de los populares, con el que Pablo Casado quería sellar la alianza España Suma, se distancia: Cs votó a favor de la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso y mantiene abierta la negociación con el Gobierno para los Presupuestos.

3. El Mundo: La consultora chavista de Podemos fraccionó los pagos para burlar a Antiblanqueo

La consultora chavista Neurona desvió el dinero de las campañas de Podemos a una 'tapadera' en México mediante pagos fraccionados para eludir las alertas Antiblanqueo. La filial española de esta empresa, bautizada con el nombre de Neurona Comunidad y radicada en una asesoría fiscal del pueblo sevillano de Carmona, realizó al menos ocho transferencias a una empresa fantasma denominada Creative Advice Interactive, radicada en una barriada del municipio mexicano de Guadalajara.

4. El Confidencial: El independentismo aboca a Cataluña a un 'procés 2' para no perder sus privilegios

Cataluña se prepara para cuatro meses de tsunami político, con unas elecciones autonómicas previstas para principios de febrero en las que independentistas quieren poner toda la carne en el asador. O al menos, eso dicen, aunque luego se olviden de sus planteamientos iniciales. Quim Torra, en su despedida ante al Parlament, apeló a que las próximas elecciones serán un plebiscito. "Que el próximo Parlament que surja de las urnas sea fiel al mandato de la ciudadanía: o Monarquía española o República Catalana". Y matizaba: “Tenemos unas elecciones por delante para demostrarlo. De nosotros y de todos los catalanes depende de que sea un plebiscito de ratificación del mandato del 1-O o que sea otra cosa”. El 27 de septiembre del 2015 ya se convocaron unas elecciones similares: debían ser un plebiscito, pero como el independentismo no consiguió una mayoría de votos, todos silbaron y miraron hacia otro lado. Y lo mismo ocurrió en 2017.

5. El Español: El Estado de Alarma vuelve a estar sobre la mesa del Gobierno por la mala evolución de la Covid

La mala evolución de la pandemia, con nuevos brotes en varias Comunidades Autónomas, ha trastocado los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, que no preveía una segunda ola hasta bien entrado el otoño. Con los datos en la mano, ahora Moncloa ya no descarta ningún escenario, incluso la aplicación del Estado de Alarma que garantice el confinamiento perimetral de España.

6. La Vanguardia: El PP lo fía todo al recurso contra el cierre de Madrid para salvar a Ayuso

Génova –sede del PP– tiene ahora la vista puesta en la acera de enfrente, donde se ubica la Audiencia Nacional, que tendrá que ver el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad que han supuesto el cierre perimetral de Madrid y otras nueve de sus grandes ciudades. Perderlo supondría un enorme revés en el enfrentamiento que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mantiene con el Gobierno central.

7. El Mundo: En la escuela hasta la mayoría de edad: la 'ley Celaá' reabre el debate sobre ampliar la educación básica de los 16 a los 18 años

España es el país con más abandono escolar temprano de la UE. El 17% de los jóvenes no sigue estudiando más allá de los 16 años, la edad a partir de la cual ningún imperativo legal les fuerza a permanecer en el aula. Hay consenso en la necesidad de incentivar la continuidad de los estudiantes en la escuela.

8. El País: Por qué Trump insiste en hablar de riesgo de fraude cuando no lo hay

Votar en pandemia no es fácil. Es cierto que el riesgo de contagio no es necesariamente mayor que el de acudir a una tienda o supermercado a hacer la compra: una fila de espera que casi siempre se produce al aire libre, unos minutos (no muchos) en un lugar cerrado con más gente (no demasiada) que apenas tiene que interactuar de cerca, y fuera. Pero constituye un acto más de exposición, un pequeño boleto en la lotería de la covid-19. Es por ello normal que muchas personas, particularmente aquellas pertenecientes a colectivos de riesgo, prefieran ejecutar su derecho sin desplazarse y votar por correo. Pero el presidente y candidato a la reelección Donald Trump ha decidido convertir este hecho en todo un escándalo, apuntando a un riesgo (del que no hay pruebas fehacientes) de fraude masivo para descabalgarle en mitad de la carrera.