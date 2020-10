Titulares de la prensa en España: "Una Sala de mayoría conservadora absuelve a Trapero"

1. El Mundo: Vox pondrá a prueba a Pablo Casado con una dura moción

La quinta moción de censura de la democracia invoca este miércoles en el Congreso una suerte de debate sobre el estado de la nación, pero con intercambio de papeles. Será un partido de la oposición, Vox, el que defenderá que la deriva del país es insostenible, mientras que el Gobierno argumentará que si España se ha sumido en la mayor crisis económico-sanitaria de la democracia es por lo mal que gobierna la oposición desde marzo. Tras esa pirotecnia parlamentaria, propia de la escalada de exaltaciones de los últimos meses, se librará la verdadera batalla: la de Santiago Abascal contra el PP, para arrebatarle la voz hegemónica de la derecha española.

2. ABC: Pulso de PSOE y Podemos en alquiler, IRPF, IVA y gasto ante los Presupuestos

El boceto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya está a punto de salir del horno, pero el guiso aún requiere los últimos detalles en los que no hay acuerdo aún entre PSOE y Podemos. Las líneas generales están claras desde hace semanas, pero es la parte de impuestos y la inclusión de guiños políticos como la regulación o no del alquiler -un asunto que ya centró buena parte de las discusiones entre ambas formaciones en los Presupuestos de 2019 o en el acuerdo de gobierno- los que permanecen sin cerrar a falta de que sean los primeros espadas los que acuerden el detalle final: fuentes de la negociación apuntan que el pacto se cerrará por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El objetivo es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto el martes que viene y ya mandar el borrador de cuentas al Congreso de los Diputados. Hay 3.370 millones de euros de nuevos ingresos para 2021 (y 2.263 para 2022) sin detallar en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, lo que indica que las medidas a decidir no son ni mucho menos anecdóticas. El papel lo aguanta todo.

3. El País: El Instituto de Salud Carlos III subestima las muertes de la segunda ola

Su estimación actual ronda los 5.000 fallecidos en ese periodo, pero un cálculo análogo del Instituto Nacional de Estadística eleva el exceso a 10.000 o 11.000 muertos

4. La Vanguardia: La Audiencia Nacional absuelve a Trapero: ni sedición ni desobediencia

La Audiencia Naciona l ha absuelto a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

5. El Español: Una Sala de mayoría conservadora absuelve a Trapero en pleno pulso de la izquierda con los jueces

Un tribunal del que han formado parte dos magistrados de talante conservador -Concepción Espejel y Francisco Vieira- y un progresista -Ramón Sáez- ha absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, en su día icono del independentismo catalán, de todos los cargos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1-O.