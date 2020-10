Titulares de la prensa en España: La perspectiva jurídica del estado de alarma "largo" de Sánchez

1. ABC: "Los juristas avisan: delegar la alarma en 16 comunidades es contrario a la ley"

La decisión del Gobierno de convertir a los presidentes de dieciséis comunidades autónomas (todas, salvo Canarias) en «mandos únicos» de la gestión de la crisis del coronavirus en sus respectivos territorios se da de bruces con la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

2. ABC: "La amistad de Delgado y Garzón ensombrece los nombramientos"

El Consejo Fiscal se reúne hoy para informar sobre una batería de plazas discrecionales que habrá de firmar la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, con todas las miradas puestas en el destino de Ignacio Stampa y Miguel Serrano, los dos miembros del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso Villarejo cuyo puesto fijo en Anticorrupción se dirimirá a lo largo de la jornada.

3. El Mundo: "Confinamientos domiciliarios: con un 50% de UCI llenas por Covid-19"

Última oportunidad: o bajamos ya la transmisión, o volvemos a encerrarnos en casa. La opción del confinamiento doméstico, que nadie imaginaba hace pocos días, es hoy una amenaza inminente. Tras fallar el control de brotes y la contención de la transmisión comunitaria, está a punto de saltar el último resorte.

4. La Razón: "Iglesias se impone: el Gobierno regulará el precio de los alquileres"

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 está a punto de convertirse en el guion perfecto de un auténtico culebrón venezolano, salpimentado con todos sus ingredientes. No falta ni uno. Celos, intrigas, traiciones, ambiciones desmedidas, afán de protagonismo y unos egos de sus protagonistas que no caben todos juntos en la misma pantalla de cualquier filmoteca. Al menos eso es lo que piensan algunos miembros del Gobierno consultados por LA RAZÓN, que este lunes no podían por menos que expresar su perplejidad al ver cómo los de Pablo Iglesias advertían por la tarde de la ausencia de acuerdo en torno a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y mantenían su amenaza casi hasta el filo de la medianoche.

5. 'Vozpópuli': "Sánchez da la puntilla al turismo al dejar en el aire los viajes de Navidad y Semana Santa"

Pedro Sánchez deja en manos de los presidentes autonómicos la posibilidad de confinar barrios, distritos, ciudades, provincias o comunidades completas durante seis meses, prohibiendo la entrada y salida de ciudadanos en sus fronteras a través de un nuevo estado de alarma. La idea del Ejecutivo es extender esta medida por un periodo total de seis meses, hasta el próximo 9 de mayo.