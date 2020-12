Titulares de la prensa en España: "La UE niega haber pedido a Pedro Sánchez reformar el delito de sedición"

1. ABC: Transparencia ha exigido aclaraciones al Gobierno sobre la pandemia en 25 ocasiones

Los toques de atención del Consejo de Transparencia al Gobierno se están convirtiendo en tradición. El último ejemplo, y quizá el más importante, obliga al Ministerio de Sanidad a facilitar a un ciudadano la identidad de los miembros del comité de expertos que decidieron sobre qué comunidades pasaban de fase durante la desescalada y cuáles no. Sin embargo, la opacidad es la norma en el Ejecutivo cuando se trata de responder a las cuestiones que los ciudadanos formularon para conocer cómo se gestionó la pandemia. Hasta la fecha, el Consejo de Transparencia ha dictado, al menos, 25 resoluciones que obligan a distintos ministerios a entregar información que previamente ocultaron sin razón. Y Sanidad se lleva la palma: aglutina 11 de esos dictámenes en contra.

2. El Mundo: La UE niega haber pedido a Pedro Sánchez reformar el delito de sedición

Ni "Bruselas" ni "Europa" exigen a España que cambie la regulación de la sedición en el Código Penal. No lo hicieron en 2018, durante el juicio del procés, ni en octubre de 2019, con la sentencia del Tribunal Supremo. No hay ni ha habido una petición, formal o informal, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, de la Eurocámara, ni -ya fuera de la UE- del Consejo de Europa. Y sin embargo, en los últimos meses el Gobierno ha insinuado o incluso sostenido expresamente que la reforma del Código

3. El País: Sanidad ha notificado 9.200 fallecidos en noviembre, el mes con más muertes desde abril

La segunda ola de la pandemia ha dejado su dramática huella en noviembre. El Ministerio de Sanidad ha notificado cerca de 9.200 fallecidos en España a lo largo de este mes, convirtiéndolo en el que más defunciones ha registrado desde abril. La cifra incluye los fallecidos de los que Sanidad ha ido informando entre el 30 de octubre, último día de ese mes en que cuantificó la cifra de fallecidos, y este lunes, último día de noviembre: es probable que, cuando se ajuste la serie de datos en las últimas semanas, la cifra sea aún más alta.

4. El Confidencial: El turismo regresa a 1990 tras dejarse 43.000 millones de ingresos en nueve meses

La factura de la pandemia sigue subiendo. En particular, en aquellos sectores más expuestos a las restricciones de la movilidad. Este es el caso del turismo, que registra las peores cifras de las series históricas. En concreto, y según los datos de la balanza de pagos, los ingresos turísticos han caído entre enero y septiembre en nada menos que 43.000 millones de euros respecto del mismo periodo del año anterior.

5. La Vanguardia: Sanidad advierte que el próximo puente es de “altísimo riesgo” para la Covid-19

La mayoría de los ciudadanos está preocupado con la Navidad. Si se podrán juntar con sus familias a cenar, si podrán salir con los amigos que no ven, dónde dormirán si no llegan a sus casas antes del toque de queda...Desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, la principal preocupación se centra en el puente de la Constitución, esos cuatro días de fiesta que son la antesala a las fiestas navideñas. La imagen de miles de personas en las principales calles comerciales de las ciudades españolas este fin de semana han agudizado los temores de los expertos en salud pública que advierten de que este puente es de “altísimo riesgo” para la expansión de la Covid-19 y puede no solo acabar con la Navidad si no abrir la puerta a la tercera ola.