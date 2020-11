Titulares de la prensa en España: "Moncloa fió la crisis de Canarias a un “cambio meteorológico”"

1. ABC: La Policía se defiende tras las acusaciones de Interior sobre la gestión de la crisis migratoria en Canarias

La Policía y el Ejército trabajan al máximo de sus posibilidades en Gran Canaria, punto neurálgico de la crisis migratoria que sufre el archipiélago. Este jueves fueron evacuados otros 200 inmigrantes al centro improvisado en las instalaciones militares de Barranco Seco, que aún es acondicionado a toda prisa. «Por no tener, no tenía ni un cercado», dicen las fuentes consultadas por ABC. «Ha habido que instalar baños, tiendas, camastros, organizar las comidas, la atención médica, equipar oficinas... No es fácil, y para que todo esté a punto aún queda», añaden. El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el director Adjunto Operativo, José Ángel González, supervisaron «in situ» los trabajos.

2. El País: El rechazo a los traslados bloquea la salida a la crisis migratoria canaria

La crisis migratoria en Canarias se ha convertido en un polvorín social y político en el que varios sectores presionan hacia una salida natural: el traslado de una parte de los migrantes a la península. Es la opción preferida de la política canaria e incluso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, el Gobierno descarta la idea, sobre todo Interior, porque dice que supondría un efecto llamada y porque Europa no lo toleraría, según fuentes del Ejecutivo. Se efectúan traslados muy discretos y con cuentagotas: en lo que va de año unos 1.800 frente a los 18.000 que han llegado a las islas, según fuentes conocedoras de los operativos.

3. El Mundo: Frontex alertó ya antes del Covid de una crisis migratoria en Canarias

Los especialistas en inmigración ya alertaron a las autoridades hace meses de que la ruta atlántica, la que lleva desde África a Canarias, iba a ser reactivada por las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos. Ahora, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará de nuevo este viernes a Marruecos, para tratar de alcanzar acuerdos para frenar esta avalancha y retomar la política de retornos. Analistas de la comisaría general de Extranjería y Documentación y especialistas de Fr

4. La Razón: Moncloa fió la crisis de Canarias a un “cambio meteorológico”

El ministro del Interior aterriza hoy en Rabat con una misión poco menos que imposible: arrancar de Marruecos un compromiso firme de que hará todo lo posible para incrementar la vigilancia en sus costas y, de esta manera, cerrar el flujo migratorio con destino a Canarias que, a día de hoy, arroja cifras más que preocupantes: 18.000 llegadas desde principios de 2020, un incremento de un 1100%. El Gobierno confiaba en que el progresivo empeoramiento de las condiciones climatológicas en la zona iba a suponer el final de la crisis pero la ausencia de temporales de consideración en lo que va de otoño ha sorprendido a nuestras autoridades hasta el punto de que apenas queda tiempo de que la presión se reduzca en Canarias antes de que el 2 de diciembre empiece el desembarco masivo de turistas extranjeros que, si bien siempre son necesarios, este año de pandemia eran oxígeno puro para el sector empresarial que sustenta la actividad económica de la región.

5. El independiente: Sánchez viajará a Marruecos tras la protesta de Rabat por la posición de Iglesias

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar este mes de diciembre a Marruecos y lo hará en medio de varias polémicas que tienen como telón de fondo al país alauita. La crisis migratoria que presiona Canarias, unido al conflicto saharaui en el que Pablo Iglesias -conforme a la posición tradicional de Podemos y que avala Naciones Unidas- apuesta a favor de un referéndum de autodeterminación, dificulta el diálogo con el vecino del sur, fundamental para España. De hecho, según ha podido saber El Independiente, el ejecutivo marroquí ha hecho llegar su malestar por la posición del socio de Sánchez en el ya eterno conflicto del Sáhara, aún irresoluto.