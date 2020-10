Titulares de la prensa en España: "Madrid estudia un toque de queda a partir de las 12 de la noche"

1. El Mundo: El Tribunal de Cuentas censura la manga ancha de los dedazos en RTVE

El Tribunal de Cuentas pone la lupa en la contratación de directivos en RTVE bajo el mandato de Rosa María Mateo, administradora única provisional que accedió al cargo en julio de 2018. El órgano fiscalizador alerta de dos circunstancias en un reciente informe: la falta normativa interna que identifique las funciones o responsabilidades asignadas a cada uno de los puestos...

2. El País: PSOE y Unidas Podemos negocian los impuestos a grandes empresas y rentas altas para cerrar los Presupuestos

Mientras todos los cuarteles generales de los partidos están concentrados en los discursos que harán sus líderes en la moción de censura de Vox, que se debatirá entre el miércoles y el jueves, hay dos equipos que trabajan de forma discreta en un asunto clave para consolidar la legislatura y garantizar la estabilidad del Gobierno tal vez para varios años: los Presupuestos. Los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos, dirigidos por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, están ultimando el acuerdo que abrirá paso a la negociación con los demás grupos, que ya ha comenzado con contactos informales. El PSOE sigue con la puerta abierta al pacto con Ciudadanos, que considera estratégico, pero se consolida cada vez más la idea de que las Cuentas se sacarán con la mayoría de la investidura.

3. ABC: Madrid estudia un toque de queda a partir de las 12 de la noche tras el fin del estado de alarma

Medidas excepcionales para momentos excepcionales. Cuando la pasada semana el presidente francés Emmanuel Macron decretaba el toque de queda en París y otras ocho grandes ciudades para tratar de frenar la expansión de la segunda ola de coronavirus, el eco bélica de la medida, hizo que muchos se dieran cuenta de la situación a la que vuelve enfrentarse Europa. Otros países como Bélgica o Eslovenia aplican desde ayer la restricción, mientras que numerosos gobiernos no descartan imponerla si las cifras de expansión de la Covid-19 no se detienen.

4. El Confidencial: La segunda ola sigue creciendo en España pese a la mejoría de Madrid

Hace tan solo unos días, el pasado 15 de octubre, Fernando Simón aseguraba en su rueda de prensa vespertina que "podríamos estar en la fase de estabilización previa a un posible descenso". Era lógico, dado que la incidencia acumulada de nuevos contagios de covid-19 en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se mantenía en torno a los 260 casos.

5. El Español. Entre el 'no' de Teo y la abstención de Cayetana: Casado decidirá el último día sobre la moción de Vox

Pablo Casado intenta mostrarse indiferente hacia una moción de censura que "no me importa nada" y que "no vale para nada". El desprecio que muestra públicamente hacia "una maniobra parlamentaria condenada al fracaso" choca, sin embargo, con la enorme resistencia del presidente del PP a aclarar el sentido del voto de su grupo parlamentario: si se abstendrá, como hizo el Grupo Socialista en la moción de censura que Pablo Iglesias presentó contra Mariano Rajoy en 2017 o si, por el contrario, votará en contra.