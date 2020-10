Titulares de la prensa en España: "Los fallecidos en la pandemia superan ya los 58.800 en España"

1. ABC: Los fallecidos en la pandemia superan ya los 58.800 en España

Los fallecidos reales durante la pandemia en España se acercan ya a los 60.000, según la última actualización del exceso de mortalidad que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información remitida por los registros civiles de toda España. En concreto, desde el inicio de la pandemia ha habido 58.850 muertes por encima de lo estimado, una cifra que sigue sin reconocer el Gobierno. La cifra oficial se queda en 32.929 fallecimientos, ya que solo se contabilizan los decesos producidos después de dar positivo en la prueba de coronavirus.

2. El Mundo: Bankinter expulsa a Neurona por la sospecha de blanqueo

Bankinter ha cancelado su relación bancaria con la consultora chavista de Podemos ante las sospechas judiciales de blanqueo de capitales. La entidad financiera procedió a liquidar la cuenta que tenía abierta en España la sociedad Neurona Comunidad el pasado 13 de mayo después de que el Sepblac investigara sus movimientos y realizara requerimientos al banco.

4. El Español: El Supremo se inclina por censurar la parte de la sentencia de Gürtel que motivó el desalojo de Rajoy

La sentencia de la Sala Penal del Supremo sobre el caso Gürtel, la trama de corrupción en la que estuvieron implicados cargos del PP durante las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy, tiene previsto avalar el grueso de la condena dictada por la Audiencia Nacional pero no que este tribunal diera por probada la existencia de una caja B en el PP, lo que no era objeto de enjuiciamiento y, de hecho, está siendo aún investigada en otro procedimiento.

5. El País: Los fallos en la semipresencialidad educativa desatan una ola de quejas de los padres

Fabiola Llanos está muy preocupada por la educación de su hijo, que tiene 15 años y estudia cuarto de la ESO en un instituto público de Madrid. “Se supone que sus clases son semipresenciales, pero online no tiene. Una semana va tres días al instituto y la siguiente, que va dos, parece como si no estuviera estudiando. Trae algunos deberes para hacer en casa, pocos según él, pero no tiene una rutina. Se acuesta tarde y se levanta tarde; dice: ‘¿Para qué me voy a levantar temprano si no tengo nada que hacer?’. Es una situación un poco descontrolada. Hay alumnos a los que les sale estudiar por si solos, y a otros que no”, dice Llanos por teléfono desde su piso en Villaverde Alto, uno de los barrios con menor renta de la capital. La mujer, auxiliar administrativa en paro, está alarmada porque siempre pensó que su hijo haría el bachillerato y ahora no lo ve claro. Daniel, su hijo, cuenta: “Este curso es como si fuese fiesta un día sí y otro no. Los días que no voy al instituto no hago prácticamente nada”.