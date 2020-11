Titulares de la prensa en España: "Iglesias oculta los detalles de 26 contratos contra la covid-19"

1. El Mundo: Iglesias oculta los detalles de 26 contratos contra el Covid de su ministerio

El Ministerio de Derechos Sociales no ha hecho pública la información de 26 contratos suscritos para hacer frente al coronavirus durante los tres meses del primer estado de alarma de este año (del 14 de marzo al 21 de junio). El departamento que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha remitido al Senado un listado de sus contratos, en el que reconoce que tres los puede consultar la ciudadanía, pero hay 34 «que no están accesibles a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público» y, por tanto, no cumplen con los cauces que establecen la Ley de Transparencia y la Ley de Contratos para cualquier ministerio.

2. La Razón: El hijo de la etarra “Anboto” se salta el confinamiento para visitarla en la cárcel

La ex jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, «Anboto», recibió el sábado en la cárcel de Brieva (Ávila) la visita de su hijo, Peru Albisu, procedente del País Vasco, según ha podido saber LA RAZÓN. Tanto esta comunidad autónoma como Castilla y León son regiones que se encuentran cerradas perimetralmente como consecuencia del estado de alarma en vigor por la pandemia de coronavirus. El Boletín Oficial del Estado (BOE) no especifica nada sobre este tipo de desplazamientos entre las excepciones permitidas a la población.

3. El País: Martínez a un policía: “Intento ir en las listas por el lío judicial”

Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior entre enero de 2013 y noviembre de 2016, intentó, sin éxito, evitar su imputación en el caso Kitchen, la causa abierta en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. Para ello pidió ayuda a distintas personas, entre ellos cargos del PP y policías, conversaciones que aparecen en un informe que el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido al juzgado que lleva el caso. El documento recoge y analiza todos los whatsapps encontrados en el teléfono móvil incautado a Martínez en marzo pasado.

4. ABC: PP y Vox no ven marcha atrás en su ruptura

En el Partido Popular hay quien compara a Vox con el hermano adolescente, que cree que se va a comer el mundo caiga quien caiga y cuando le das una colleja se queda indignado durante semanas o incluso meses. Puede ser la caricatura de la situación actual en la derecha, donde la realidad se parece más a una guerra interna sin cuartel, con posturas irreconciliables, en la que solo podrá haber un vencedor, que se hará con la hegemonía del centro-derecha en España.

5. El Español: La primera gran revuelta de jóvenes neonazis y de ultra izquierda preocupa a la Policía: "Irá a más"

El incendio de las calles en cerca de una decena de capitales de provincia españolas ha alarmado a la Policía. La excusa de los alborotadores era protestar contras las medidas de aislamiento. Lo hicieron rompiendo mobiliario urbano, enfrentándose violentamente a lo agentes y sin seguir las normas sanitarias previstas por las autoridades.