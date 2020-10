Titulares de la prensa en España: el estado de alarma de Sánchez a Madrid

1. El Mundo: Pedro Sánchez presiona con decretar el estado de alarma en Madrid tras el varapalo judicial

El Gobierno se prepara para reunir hoy el Consejo de Ministros de manera extraordinaria y decretar el estado de alarma en Madrid. Los ministros están avisados pero no tienen aún la convocatoria oficial.

2. El País: Pedro Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid

El Gobierno no espera más. El presidente Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el fin de decretar el estado de alarma en Madrid durante 15 días, el tiempo que permite la Constitución al Gobierno para este mecanismo de extrema urgencia, si el Ejecutivo regional no toma antes decisiones para restablecer las restricciones anuladas por la justicia. A partir de ahí, cualquier prórroga debería ser aprobada por el Congreso. Esta decisión llega tras el revés sufrido por el Ejecutivo tras la decisión del Tribunal superior de Justicia de Madrid de denegar la ratificación del cierre impuesto por el Ministerio de Sanidad para frenar los contagios al entender que suponen “una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare”. Al no contar con el aval judicial, no se podía multar a los incumplidores y quedan en papel mojado los confinamientos perimetrales a 4.786.948 ciudadanos que, desde el pasado viernes por la noche, no podían salir de sus municipios salvo excepciones y con justificante.

3. ABC: El Gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma en Madrid y Ayuso pide tiempo a Sánchez

Pedro Sánchez intenta sobreponerse del «shock» con un golpe encima de la mesa que le permita zanjar la disputa con la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno ha convocado esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario en el que se debatirá, y previsiblemente se ratificará, la aprobación de un estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

4. Sánchez llama a Ayuso y le da un ultimátum para decretar el estado de alarma en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes en el que estará sobre la mesa decretar el estado de alarma en Madrid durante al menos 15 días. La decisión se produce para tomar el control de la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid (CAM) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbara las restricciones a la movilidad impuestas el pasado sábado y de que el Gobierno regional no atendiera a los requerimientos de reunirse con Sanidad durante la tarde del jueves.

5. El Confidencial: Sánchez da un ultimátum a Ayuso para declarar el estado de alarma en Madrid

El Gobierno ha decidido tomar las riendas e intervenir Madrid, con o sin el concurso de la comunidad, para frenar la segunda ola de la pandemia ante la "preocupante" evolución de las cifras de contagio. El presidente, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes para estudiar la aplicación del estado de alarma en la capital. El objetivo de esta medida sería evitar la salida de los madrileños ante el puente del 12 de octubre para disminuir el riesgo de expansión de la segunda ola de la epidemia en otras comunidades autónomas.