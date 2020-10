Titulares de la prensa en España: "El CGPJ sopesa llevar a Europa el «atropello inconstitucional»"

1. El País: El fallo del Supremo apuntala la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’

La sentencia del Tribunal Supremo hecha pública este miércoles, en la que resuelve los recursos a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la llamada primera época del caso Gürtel (1999-2005), considera que este tribunal contó en su fallo de 2018 “con prueba de cargo válida y suficiente” para concluir que existió una contabilidad opaca en el PP bajo el control de su extesorero Luis Bárcenas, quien recogía los movimientos de estos fondos en las anotaciones manuscritas conocidas como los papeles de Bárcenas.

2. El Mundo: El asalto de Gobierno al Poder Judicial complica los fondos de la UE para España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude hoy al Consejo Europeo tras autolesionarse con una reforma del nombramiento del poder judicial que complica el acceso a la ayuda financiera europea. El nuevo Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia se encuentra políticamente paralizado precisamente por la exigencia de los países del Norte a Polonia y Hungría de respeto a la independencia judicial.

3. ABC: El CGPJ sopesa llevar a Europa el «atropello inconstitucional»

De «atropello inconstitucional», «barbaridad» o «falta de respeto» a las instituciones y a la separación de poderes calificaron ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Consejo Fiscal la iniciativa de PSOE y Podemos para modificar las mayorías y funciones del órgano de gobierno de los jueces a través de una reforma exprés en la que se ha decidido prescindir de los informes de los órganos consultivos.

4. La Razón: “Lo que diga Bárcenas debe ir a la espalda de Rajoy”

Con el discurso de que «esto viene del pasado», Génova se sacudió ayer de encima la sentencia del Tribunal Supremo sobre la primera epoca de Gürtel, entre los años 1999 y 2005. El pronunciamiento del Supremo deja margen para que el PP pueda dar forma a una lectura positiva, por la crítica del Alto Tribunal a que la Audiencia Nacional diera por segura la caja B del partido. Pero es más difícil que pueda poner sordina a la confirmación del Supremo de que el partido se lucró con la trama. El Tribunal Supremo certifica que la sentencia, que fue la base de la moción de censura que tumbó al Gobierno de Rajoy, se excedió en algunas de sus afirmaciones, no porque no sean ciertas, sino porque no entraban dentro de la competencia de los hechos juzgados.

5. El Confidencial: Los socios parlamentarios del Gobierno dudan del contenido de la reforma del CGPJ

Los socios del Gobierno han expresado sus dudas sobre el contenido de la reforma planteada por el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, PNV, ERC y Más País han expresado en las últimas horas reticencias sobre dicha la iniciativa y, en concreto, sobre la rebaja de la actual mayoría para elegir a los vocales jueces, que pasaría de ser de tres quintos de las cámaras a absoluta Los tres partidos son necesarios para aprobar la reforma urgente para proceder a la renovación sin la participación del PP. El grupo vasco está, pese a todo, dispuesto a apoyarla como último recurso si antes no hay acuerdo con el PP.