Titulares de la prensa en España: Biden toma ventaja y acaricia la Presidencia de EE.UU.

1. ABC: Biden toma ventaja y acaricia la Presidencia de EE.UU.

El escenario más temido en EE.UU. se cumplió en la noche electoral y abrió un periodo de incertidumbre para el futuro inmediato de EE.UU., a pesar de que Joe Biden está a un paso de vencer en las elecciones presidenciales: si consigue la victoria, será con un resultado ajustado que será contestado por la campaña de Donald Trump con una guerra total en los tribunales.

2. El País: Podemos y Vox piden citar a Rajoy y Villarejo en la comisión Kitchen frente a los recelos de PSOE y PP

Vox y Unidas Podemos han avanzado a este periódico que pedirán las comparecencias del comisario José Manuel Villarejo, preso desde noviembre de 2017 por dirigir una trama policial corrupta, y de los máximos responsables políticos del Gobierno de Mariano Rajoy en la comisión Kitchen, creada para investigar el espionaje ilegal desde el ministerio del Interior al extesorero del PP, Luis Bárcenas. “En todo caso, coinciden ellos”, subrayan desde Vox al hablar del interés que les une con Podemos al considerar “claves e imprescindibles” las comparecencias de Villarejo y Rajoy frente a las dudas y recelos de PSOE y PP.

3. El Mundo: El tope al alquiler golpea a los particulares: sólo un 15% está en manos de grandes tenedores

4. La Razón: Malestar en Anticorrupción ante las acusaciones de la Fiscalía General de Delgado de filtrar causas secretas

Un mes después de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, acusara públicamente a la Fiscalía anticorrupción de ser una «escuela de filtradores», desde este departamento esperan algún pronunciamiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Estas declaraciones, que no han sido desautorizadas desde la jefatura, han generado malestar entre los fiscales de anticorrupción, según confirman a LA RAZÓN tres fuentes de este departamento.

5. El Español: Murga, el coronel tapadera de Juan Carlos: del golpe en el ojo que no le dio a pagar gastos con su tarjeta

"Hay una línea que nunca debes cruzar en el servicio y, cuando te la saltas, siempre hay problemas. Pasas muchas horas con el Jefe que, además, es cómo es, y si pierdes la perspectiva, el no saber cuál es tu sitio, pues acabas como Murga, metido en un lío de narices. Porque los de arriba son intocables pero ellos no, por muy coronel que seas". Así describe a EL ESPAÑOL una persona muy cercana al padre de Felipe VI la situación en la que se encuentra el coronel Nicolás Murga, ex ayudante de campo del rey don Juan Carlos.