Titulares del debate de la cuarta prórroga del estado de alarma

El Congreso aprueba este miércoles la cuarta prórroga del estado de alarma que el Gobierno considera imprescindible mantener para poder aplicar el plan de desescalada del confinamiento que se impuso a la población el pasado 15 de marzo para atajar la epidemia de coronavirus.

Estos son los principales titulares del debate celebrado en el Congreso.

PEDRO SÁNCHEZ

-El presidente del Gobierno avisa de que levantar ahora el estado de alarma sería un "gran error absoluto"

-El Ejecutivo declarará el luto nacional en el momento en el que se pase a la fase 1 de la desescalada y, una vez que se vuelva a la nueva normalidad, organizará un gran acto de homenaje a las víctimas de la pandemia

-Sánchez alerta de que la mayoría de las medidas económicas para paliar los efectos del confinamiento, como los ERTES y otras ayudas, se aplican bajo el paraguas legal del estado de alarma y sería "irresponsable" retirarlas

-El jefe del Gobierno apuesta por una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades y una cogobernanza autonómica en el proceso de desescalada

-Sánchez se felicita de que la enfermedad esté siendo controlada aunque advierte de que el virus "sigue al acecho" y por ello es necesario restringir unas semanas más el derecho a la libre circulación y de reunión

-Niega que el estado de alarma sea un instrumento "retorcido del centralismo" como le critican los partidos nacionalistas

-Sánchez reprocha al PP que se abstenga en la votación porque en la actual situación "es como votar que no" y ha atribuido esa postura al "miedo" de Pablo Casado a llegar a acuerdos con el Gobierno

-Pide a Casado que se "libere" de la influencia de la extrema derecha y opte por una oposición "más moderada"

PABLO CASADO, PP

-El presidente del PP justifica la abstención del PP en que el estado de alarma no puede alargarse indefinidamente y avisa de que si dentro de quince días lo vuelve a pedir su partido votará en contra

-Califica la gestión de Gobierno en esta crisis de "estrepitoso fracaso" y le reprocha que Sánchez asegure que la alternativa al estado de alarma es el caos, cuando el caos es el propio Ejecutivo

-Alerta de que no se puede imponer una "dictadura constitucional" y un "fraude ley" que solo fomenta el "cesarismo" de Sánchez

-Reclama al Gobierno que "por una vez cumpla" y sea la última prórroga porque existe un "plan B" aplicando la legislación ordinaria para la desescalada

SANTIAGO ABASCAL, VOX

-Vox convoca manifestaciones por toda España pidiendo la dimisión del Gobierno

-Abascal denuncia que mantener el estado de alarma es ilegal y ni salva vidas ni empleos porque, a su juicio, lo que salva vidas y empleos es un cambio de Gobierno

-Vox no descarta presentar una moción de censura si el PP delega su "responsabilidad" como principal partido de la oposición

JAUME ASENS, UNIDAS PODEMOS

-Critica al PP y a Vox por su falta de responsabilidad y a ERC por votar en contra de la prórroga del estado de alarma dejándose arrastrar por la influencia del presidente catalán, Quim Torra.

-Por contra, agradece a Ciudadanos que haya entendido que el estado de alarma es imprescindible y haya apoyado al Gobierno

GABRIEL RUFIÁN, ERC

-Rufián, muy molesto con el acuerdo del Gobierno con Cs, ha avisado a Pedro Sánchez que sin diálogo con ERC no hay legislatura y ha exigido al Gobierno que "haga caso" a la formación republicana porque "nada es gratis en política"

-Subraya que ERC no está en contra del estado de alarma, sino de un estado de alarma no negociado porque "son lentejas"

-El portavoz de ERC critica que la alternativa que ha buscado el Gobierno para aprobar el decreto sea la derecha de Ciudadanos

LAURA BORRÀS, JXCAT

-Al igual que ERC, Junts per Catalunya ha reprochado a Sánchez que haya recurrido al "plan C, con C de Ciudadanos", para salvar la votación en el Congreso

-Critica que el Gobierno se comprometa a coordinarse con las comunidades autónomas cuando en su opinión, no es capaz de coordinarse ni internamente

IÑIGO ERREJON, MÁS PAIS.

-Errejón alerta al Gobierno de que "no va en la buena dirección" por la manera de negociar la prórroga del estado de alarma y recurrir al "chantaje", cuando debería "cuidar los apoyos" que le invistieron y "aprender a negociar, dialogar y escuchar".

INÉS ARRIMADAS, CIUDADANOS

-Arrimadas deja claro que su apoyo al estado de alarma no equivale a una votación de investidura de Pedro Sánchez

-Cs avisa de que vota "sí" a la prórroga a cambio de negociar con el Ejecutivo tres condiciones: la desvinculación de los ERTE y ayudas económicas y sociales del estado de alarma; planificar "una salida ordenada" que proteja a los españoles y que hable con la oposición cada semana para consensuar las medidas

AITOR ESTEBAN, PNV

-Esteban apoya la prórroga, pero pide que se desvinculen los ERTES y demás ayudas al estado de alarma.

-El PNV da su sí a cambio del compromiso del Gobierno de contribuir a que las elecciones vascas puedan ser convocadas y que el enclave del condado de Treviño haga la desescalada con Álava, no con Burgos, provincia a la que pertenece

MERTXE AIZPURUA, EH-BILDU

-La formación abertzale anuncia que su abstención no es un cheque en blanco, ni un apoyo al Gobierno de Sánchez sino de "lealtad" a los ciudadanos.