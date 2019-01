Cs tilda a Sánchez de estrella de rock y no se cree coste viaje a Benicàssim

El portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha dicho que el viaje que Pedro Sánchez hizo el pasado verano a Benicassim para asistir a un concierto "no cuesta" 282,92 euros y cree que ese viaje es un ejemplo de que el presidente del Gobierno "intenta ir por la vida como una estrella de rock".

Zafra, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, se ha referido a la información que el Ejecutivo ha dado sobre este desplazamiento de Sánchez en el avión oficial Falcon a Castellón, donde se reunió con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y luego asistió al Festival Internacional de Benicàssim.

"Ya le digo yo, que he estado muchas veces y eso no cuesta", ha recalcado el dirigente naranja, insistiendo en que si Sánchez "quiere vivir como una estrella, viajando y yendo a conciertos que se presente a otra cosa, pero que no tome el pelo a los españoles".

Si el Ejecutivo sostiene que el viaje de Sánchez ha costado 283 euros "es una cantidad irrisoria y lo único que podemos hacer es reírnos", ha añadido.

El Ejecutivo ha precisado que la cifra que se ha dado corresponde solo al gasto del Departamento de Protocolo para la realización del mencionado viaje y que los traslados del jefe del Gobierno son materia clasificada.

En todo caso, Zafra ha dicho que espera que en un futuro haya un presidente que si quiere hacer viajes "los haga con su dinero, como una persona normal" y entiende, además, que no hace falta ir a todos los sitios en Falcon o en helicóptero porque las infraestructuras que hay en España son suficientes "como para no tener que ir como una estrella de rock".