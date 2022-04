El PP tilda de "escandalosa" la "falta de ejecución presupuestaria" del Gobierno en Granada

El Partido Popular de Granada ha lamentado este domingo "cómo el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo el más dañino con la provincia al relegarla al furgón de cola en inversiones", pero "gravando aún más la situación al no cumplir con lo poco que presupuesta".

Así lo han manifestado a través de un comunicado los diputados nacionales Carlos Rojas y Pablo Hispán tras instar al Gobierno a que diera cuenta en el Congreso del grado de ejecución presupuestaria en Granada durante el año 2021. "No solo no invierte, sino que lo poco que presupuesta no lo cumple", ha manifestado Rojas, que ha resaltado "el agravio continuo en el que continúa a la provincia".

"Es escandalosa la falta de ejecución presupuestaria" que viene a demostrar, ha asegurado, "el retraso y la falta de compromiso con los granadinos durante todo el ejercicio 2021 tal y como la respuesta parlamentaria contempla".

Como "ejemplo", ha señalado los 300.000 euros previstos para la A 81 Granada-Córdoba, "de la que no se ha ejecutado nada"; o los 200.000 previstos en los Presupuestos para el control de la regresión de la costa granadina, "de los que tan solo se han ejecutado 17.000 mientras los vecinos de la Costa Tropical siguen sufriendo en cada temporal la pérdida de sus playas ante la dejadez de un Gobierno que sigue mirando para otro lado".

A estos proyectos ha añadido el diputado Hispán "la escandalosa dejadez" para acometer las canalizaciones de la Presa de Rules, "que con el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez tardarían 100 años en ejecutarse".

Para el diputado, "estamos ante infraestructuras marginadas por parte de un Gobierno que margina" a la provincia "mientras la sabla a impuestos", recaudando "más ante el alza inflacionista y desoyendo un plan económico y serio como el planteado por Núñez Feijóo al Ejecutivo, que dinamizaría la economía dando respiro a las familias que se enfrentan a la generalizada elevación de precios".

Asimismo, ambos diputados han señalado que seguirán en el Congreso "reclamando una a una la larga lista de inversiones que necesitan los granadinos para salir de la posición de agravio y furgón de cola en la que la ha situado el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos", exigiendo que "al menos lo presupuestado no se quede también en los cajones".