La tierra sigue temblando en Granada, ¿cómo afrontar el miedo?

Ya son muchos días de seísmos de mayor o menor intensidad en Granada, y aunque no están causando grandes daños ni pérdidas, la incertidumbre frente a cuándo ocurrirá el siguiente se va extendiendo entre la población. Es algo que no se puede controlar y que no se puede hacer nada por evitarlo. Según José Cristian Jiménez López, psicólogo de la Clínica Psicoabreu, episodios como los que están ocurriendo en Granada, "pueden generar ansiedad y nerviosismo por el miedo a que vuelva a suceder". Unos sentimientos que pueden reflejarse en síntomas como el aumento de la presión cardiaca, sudoración, descenso de la temperatura corporal, temblores o tensión muscular.

Además, el hecho de que se produzcan en plena pandemia, depués de muchos meses de confinamientos y medidas excepcionales, agrava la situación. "Estos meses de confinamiento agravan cualquier tipo de problema, especialmente en las personas que sufran altos niveles de ansiedad", explica el psicólogo, por ejemplo, en personas que pasen mucho tiempo dentro de casa por el confinamiento, "pueden desarrollar una percepción de que no están seguras ni fuera de casa ni dentro de ella".

¿Cómo controlar estos síntomas?

El Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental ha publicado un decálogo con una serie de pautas para hacer frente a este tipo de sentimientos. Entre ellas destacan: no hacer caso de noticias no oficiales, hacer respiraciones lentas para prevenir la ansiedad, dar valor a las emociones, buscar un lugar que aporte seguridad o buscar ayuda profesional.

Jiménez López considera que más que controlar estos síntomas es necesario trabajar la gestión. "El conocimiento de cómo afrontar esa situación puede reducir los niveles de ansiedad y estrés. La idea es buscar esa información pero sabiendo que es un evento natural y que el ser humano está preparado".

Al final, aunque parezca que ahora controlamos menos que nunca, siempre hemos vivido con incertidumbre. Dice el psicólogo que "todos sabemos lo que va a suceder hoy, pero nadie sabe lo que va a suceder mañana". Sin embargo, para muchos puede suponer un problema, y es cuando hay que pedir asistencia psicológica. Pero para aquellas personas que no sufran una gran afección por esta incertidumbre, "la recomendación es que sean conscientes de que forma parte de la vida, es superable y se puede vivir con incertidumbre", considera José Cristian Jiménez.