El tierno 'saludo' con el que Pedro Sánchez ha intentado conquistar a Albert Rivera

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido reflejar por escrito su respuesta a la oferta acercada por el líder de la formación naranja, Albert Rivera, de no bloquear una nueva investidura en caso de que el partido socialista cumpla tres condiciones.

La primera de ellas consiste en que el PSOE rompa su pacto con Bildu en Navarra y que el PSN-PSOE acuerde un gobierno constitucionalista de coalición con Navarra Suma que deje fuera a los nacionalistas. La segunda era que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se comprometa a no subir los impuestos a las familias y autónomos. Y la última de ellas era que el líder del partido socialista se abra a una mesa de negociación para estudiar la aplicación de un nuevo artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el Govern de Quim Torra desacata la sentencia del procés.

Sánchez agradecía a través de un documento escrito la “tardía comunicación” del presidente de la formación naranja. Documento en el que Sánchez asegura que cumple las exigencias de Ciudadanos y en el que manifiesta que “si ése es realmente el propósito de Albert Rivera y su partido, y está dictado por el celo en la defensa de la Constitución, puede tener la seguridad de que no existirá ningún impedimento para que facilite la investidura”.

Pero esto no ha sido el motivo por el que esta carta haya causado gran revuelo en las redes sociales. Lo que ha provocado el aluvión de reacciones ha sido la forma en la que Pedro Sánchez se ha dirigido a Albert Rivera. Algunos usuarios han entendido el mensaje como “Estimado Albert”, otros como "Querido Albert", pero lo cierto es que este mensaje se puede observar en la carta escrito con rotulador y a la derecha de las palabras impresas “Señor Rivera”, que se encuentran tachadas con una cruz.

Una carta que ha sido difundida por el PSOE a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tras la publicación de la carta, las reacciones no tardaron en aparecer.

Querido Albert.... "No encontrará aliado mejor" pic.twitter.com/zuEgDBQsXr

Pedro Sánchez envia “garanties per escrit” de les tres condicioms que va reclamar Albert Rivera per abstenir-se. Cal esperar si Ciutadans té prou amb el document per facilitar la investidura”. pic.twitter.com/Z6S8jMB84q