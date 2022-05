El PP no tiene "ninguna duda" sobre la actuación del CNI en el espionaje

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que a su grupo no le queda "ningún género de duda" sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto al espionaje a dirigentes independentistas tras explicar su directora, Paz Esteban, que contaban con autorización judicial.

En rueda de prensa al término de la comisión de secretos oficiales de la cámara baja, Gamarra ha recalcado que el seguimiento mediante el programa espía Pegasus a personas que figuran en la lista publicada por The New Yorker cumplían la directiva de inteligencia, que marca el Gobierno, y contaban con "autorización judicial", lo que "no significa que todas las personas de la lista fueran objeto de intervención del CNI".

Tras recibir una información "más que suficiente", el PP ha apoyado la labor del CNI "cuestionada por todos los movimientos independentistas" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez reflexionar y no esconderse detrás del CNI para no defender a las instituciones de aquellos que las atacan al cuestionarlas.

El PP, que ha defendido que la directora del CNI es una "gran profesional", ha urgido la comparecencia del presidente del Gobierno por las intromisiones en su móvil y en el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la que no se ha entrado en detalle este jueves en la comisión de secretos oficiales.

"Pedimos explicaciones porque ante la ausencia de explicaciones empiezan las especulaciones y es importante cuando hablamos de seguridad nacional que dé explicaciones", ha recalcado Gamarra, preguntada acerca de si hay forma de saber el responsable del espionaje a Sánchez y qué información se ha sustraído.