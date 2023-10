PP tiende la mano a los regantes para lograr "unidos" que "la sequía sea una cuestión prioritaria"

JAÉN, 2 (EUROPA PRES)

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha tendido la mano a los regantes para lograr "todos unidos" que "la sequía sea una cuestión prioritaria" para el próximo Gobierno de España.

Así lo ha indicado Domínguez tras reunirse con la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, CREA, ante la creciente preocupación por una sequía "que no da tregua". De hecho, "esto ya no solo preocupa a nuestros regantes y al Partido Popular" si no que según los datos del Centra, es una de las principales preocupaciones de los andaluces. "Sin embargo no vemos que ni PSOE ni Pedro Sánchez muestren una pizca de inquietud por una sequía que azota a Andalucía y a nuestro campo", ha lamentado.

La falta de agua es un problema que se viene sufriendo "hace tiempo sobre todo en cultivos como el olivar en Jaén y debemos darle solución" pero, en palabras de Domínguez, la Junta "no puede hacer más de lo que ya está haciendo" sobre todo porque es un asunto competencial.

El presidente provincial ha mostrado su preocupación por el hecho de que la cuenca del Guadalquivir sea competencia del Gobierno de España. Ha añadido que el Guadalquivir es un río que riega a casi la mitad de los municipios de Andalucía y de forma muy especial afecta a la provincia de Jaén y sin embargo "ni Pedro Sánchez ni el PSOE jiennense ha hecho absolutamente nada para tomar medidas que frenen las graves consecuencias de la grave sequía".

Ha subrayado que la presa de Siles, concesión de riegos o la Cerrada de la Puerta son también temas prioritarios con los que tendría que haber trabajado el Gobierno de España en los últimos años "pero no han movido ni un dedo" y por eso, el Partido Popular y CREA "deben trabajar juntos para ver de qué manera y qué mecanismos se pueden adoptar para ejercer presión sobre el Gobierno central y que las infraestructuras hidráulicas sean prioritarias".