El PP tiende la mano "hasta el último minuto" a Cs para pactar un España Suma

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha insistido este viernes en que su partido tiende la mano "hasta el último minuto" a Ciudadanos para configurar una coalición España Suma para el 10 de noviembre, pese a las reiteradas negativas del partido naranja.

En declaraciones tras visitar el certamen MadridEAT, ha considerado que aún están "a tiempo" para lograr esta alianza, para la que termina el plazo el próximo lunes. "Nuestros teléfonos siempre están abiertos", ha afirmado, al ser preguntada sobre si existe algún contacto previsto con Ciudadanos.

Gamarra ha advertido de que los españoles están "pidiendo unidad" de las fuerzas de centro-derecha y si los partidos se niegan, serán los votantes los que "tendrán oportunidad de sumar en las urnas" en torno al PP.

"Si el señor Rivera sigue anclado en el no, serán los españoles los que tendrán a posibilidad de unir en la urnas lo que Ciudadanos no ha querido unir en una papeleta para conseguir esa unidad". Y ha apostillado: "Por el PP no va a ser".

Para el PP, la unidad de los dos partidos antes de ir a las urnas es necesaria "para ser mucho más fuertes, para sumar y conseguir que reste quien los votantes de centro derecha no quieren que tengan responsabilidad de gobernar este país, que es Sánchez", según Gamarra.