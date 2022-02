La tía de la menor asesinada pide "justicia" para una familia "destrozada"

La tía de la menor de 17 años asesinada por su exnovio, de 19, en Totana (Murcia), ha pedido este miércoles justicia para una familia destrozada que no se puede creer lo ocurrido y dice vivir una pesadilla.

"En estos momentos lo único que queremos es pedir justicia ante todo. No nos esperábamos esta noticia que prácticamente nos deja destrozados y queremos agradecer su atención a las autoridades y al alcalde. De verdad que en estos momentos lo que más necesitamos es apoyo", ha dicho en declaraciones a Efe Nancy Angamarca.

Preguntada por cómo se encuentra su hermana y su cuñado, ha señalado que "no se lo pueden creer y ahora mismo no tienen ni ánimo ni ganas ni nada de nada".

"Es una pesadilla y siento como que en cualquier rato va a venir la noticia de que se han equivocado de persona", ha añadido Angamarca antes de pedir a particulares y medios de comunicación que dejen de subir a las redes sociales de internet y a sus web fotos de su hijo Áxel Canales, de 19 años, que sale con una chica de 17 que se llama y apellida como la fallecida, prima de este, como si fuera el autor confeso del crimen y su novia.

"En estos momentos la familia está muy dolida y esto todavía nos afecta más. Que aclaren bien quiénes son los que suben o retiren lo que han subido".

"Esta mañana cuando nos hemos enterado", ha declarado Canales, "nos hemos quedado destrozados. No me esperaba esto para nada. Lo habían dejado y se ve que quedaron y pasó lo que pasó. Mi prima ayer no contestaba al teléfono y se hizo muy de noche, cuando siempre subía con su hermano mayor" a la casa, que está en un paraje rural a unos cinco kilómetros del casco urbano de Totana. EFE

eg/fg

(foto) (vídeo)