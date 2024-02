El thriller teatral 'Nuestros actos ocultos' y el circo teatro 'Latas', este fin de semana en el Teatro Bretón

El Teatro Bretón acogerá este fin de semana dos eventos para diferentes públicos y edades. El sábado será el turno de 'Nuestros actos ocultos' con Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín como protagonistas; y el domingo llegará al escenario logroñés 'Latas', la premiada actuación de D'Click que despierta la imaginación y deleita a grandes y pequeños.

El sábado, a las 20,00 horas, el Teatro Bretón acoge el thriller teatral 'Nuestros actos ocultos' escrita y dirigida por Lautaro Perotti y que cuenta una historia familiar de relaciones rotas y soledades encontradas protagonizada por Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín.

Azucena no termina de aceptar su temprana enfermedad, pero esto no le impide acudir junto a Patri (un fiel acompañante) a la llamada de su hija Elena, responsable de un trágico acontecimiento, para huir en un viejo auto por las carreteras perdidas del país. Lo que comenzó como una huida desesperada, con las horas se trasforma en un encuentro profundo entre personas que se necesitan, pero no se conocen. Y que los llevará a hacer cosas inesperadas.

El domingo, a las 19,00 horas, la compañía D'Click nos presenta un espectáculo para disfrutar en familia en el que tres personajes pretenden desafiar el aburrimiento humano a partir del imaginario, con un pie en este mundo y otro en una tierra sin tiempo.

Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que no necesitan hablar. Habitan un mundo en el que pasó algo, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de latas un poco de eso, que al compartirse se multiplica. Una invitación a jugar indiferentes a cualquier pensamiento. Un momento de felicidad compartida, con un pie en este mundo, y otro en una tierra sin tiempo.