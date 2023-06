The Who repasa su carrera a ritmo de orquesta en Barcelona en su único concierto en España

Recorre con la OSV temas de 'Tommy' y 'Quadrophenia'

La mítica banda británica de rock The Who ha repasado sus 60 años de carrera, acompañada de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), en un concierto con formato orquestal en la única parada en España del tour europeo 'The Who Hits Back' y primera vez que toca en la capital catalana.

Con un concierto de dos horas ante unas 8.500 personas, The Who ha reivindicado su exitosa trayectoria en una vibrante actuación en la que álbumes clásicos como 'Tommy' y 'Quadrophenia' han tenido un gran peso.

Puntuales a las 21.30 horas y ante un público que ha tardado poco en levantarse de las sillas, el vocalista Roger Daltrey y el guitarrista Pete Townshend han iniciado el repaso su carrera en un concierto dividido en tres tramos: dos de ellas acompañados por los músicos de la OSV y una central en la que The Who ha vuelto al formato clásico de banda de rock.

El primer tramo del concierto, en su primera fecha europea en siete años, ha estado configurado mayoritariamente por un breve repaso a su álbum 'Tommy', desgranando temas como la inicial 'Overture', '1921', 'Amazing Journey' y la celebrada 'Pinball Wizard' --primera gran ovación de la noche--, todos ellos enriquecidos por la más de una treintena de músicos de la OSV.

Con un escenario sobrio, en el que Daltrey y Townshend ocupaban el centro, ambos de negro, la banda de acompañamiento rodeándolos y la orquesta en la parte trasera, han seguido con temas como 'We're not gonna take it', 'Who are you' --popularizada por la serie 'CSI'--, 'Eminence front' y 'Ball and chain', este último perteneciente a su último álbum publicado, momento en que Townshed ha asegurado que era "maravilloso" estar en Barcelona.

En el tronco central, sin orquesta y en formato banda clásico, la guitarra de Pete Townshend ha tomado todo el protagonismo con cortes como 'You better you bet', 'The seeker', 'I can see for miles', 'Substitute', una extensa 'Won't get fooled again' --otro de los temas que aprovechó una franquicia de 'CSI' y en el que Townshend ha obsequiado con sus míticos molinillos-- hasta acabar este bloque con una emotiva 'Behind blue eyes'.

La banda que acompaña a Daltrey y Townshend está compuesta por el guitarrista y vocalista de apoyo Simon Townshend --quien ha ejercido además de telonero--, el teclista Loren Gold, la segunda teclista Emily Marshall, el bajista Jon Button, el batería Zak Starkey --hijo de Ringo Starr--, la violinista Katie Jacoby y la violonchelista Audrey Snyder.

El bloque final del concierto, de nuevo con la OSV, ha estado protagonizado por los temas del disco 'Quadrophenia', con ''The real me'', 'I'm One', '5:15' y 'Love reign o'er me' --perfecta para el formato orquestal--, para culminar el concierto con la festiva 'Baba O'Riley'.

El grupo ha cerrado con esta actuación la herida tras la cancelación hace 17 años de un concierto previsto en el mismo pabellón barcelonés.

CONTINÚA LA GIRA ORQUESTAL

Tras la primera visita a la capital catalana, la gira europea proseguirá con conciertos en Florencia, Berlín y París, además de una serie de diez fechas en Reino Unido, para esta gira que ya recorrió en 2022 Estados Unidos acompañado de orquestas norteamericanas.

The Who se formaron a principios de los 60 en Londres bajo el nombre de The Detours, nombre que cambiaron por el definitivo, y además de Daltrey y Townshend, formaban la banda el bajista John Entwistle --fallecido en 2002-- y el batería Keith Moon --fallecido en 1978--

La banda, que entró en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1990, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha colocado 27 'singles' entre los cuarenta más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido.