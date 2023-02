'The Washington Post' destaca en un artículo la gastronomía, el vino y la cultura de Logroño

Un artículo en 'The Washington Post', realizado por el periodista gastronómico David Farley, destaca la gastronomía y el vino de Logroño. El norteamericano titula su reportaje 'A tiny Spanish capital has renowned food and wine -without crowds' (Una pequeña capital española tiene comida y vino de renombre, sin multitudes), destacando que Logroño "es una peregrinación para los amantes del vino tinto y los viajeros que siguen el Camino de Santiago".

Farley, casado con una logroñesa, confiesa que la capital riojana es una de sus "lugares favoritos" de España, no solo por sus lazos familiares, sino porque "ha estado floreciendo con restaurantes, bares y hoteles memorables que se han abierto en los últimos cinco años".

Por ello, invita al visitante a acercarse a Logroño empezando por recorrer alguna de las bodegas del término municipal, que cuenta con sala de catas y donde se puede adquirir vino de Rioja, citando como ejemplo Bodegas Franco-Españolas o Arizcuren.

A continuación, el periodista propone irse de pinchos. En el caso de la calle Laurel, de la que dice que tiene "aproximadamente la longitud de dos campos de fútbol y mide aproximadamente 8 pies de ancho", dice que se pueden tomar vinos de Rioja "mientras saborean pinchos clásicos y contemporáneos". La oreja de 'El Perchas', la tortilla de patata de 'El Sebas' o las patatas bravas del 'Jubera', son tres de los productos que destaca. Además propone también recorrer otra calle "repleta de bares de pinchos" como es la calle San Juan, de la que resalta 'El Tastavín'.

En su artículo también alude a los restaurantes de la capital riojana, especialmente a dos de los que tienen estrella Michelín como el 'Ikaro' o 'Ajonegro'. Además cita como buenas opciones 'La Chispa Adecuada' y Juan Carlos Ferrando.

Para el postre, propone los helados de 'Della Sera', donde Fernando Sáenz "convierte aromas, como hojas de higuera o el hinojo" en sabores de helado.

En su reportaje también alude al arte que atesora la ciudad, recogido en el Museo de La Rioja, la Concatedral de La Redonda o la sala Amós Salvador. Además, también recomienda ir de compras por el centro de la ciudad.

Finalmente, el artículo de Farley recoge unas declaraciones del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, en las que afirma que la ciudad tiene un "elevado sentido de la hospitalidad", que en "parte le debemos al Camino". "Durante ocho meses al año, recibimos un flujo constante de peregrinos que nos visitan, y gracias a esto hemos aprendido a ser muy acogedores y hospitalarios", concluye el primer edil logroñés.