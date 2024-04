The Rapants, José James o The Jayhawks, entre los artistas que actuarán en el Festival TerraCeo de Vigo

The Rapants, José James o The Jayhawks son algunos de los artistas que actuarán en la quinta edición del Festival TerraCeo, que se celebrará desde el 11 de mayo hasta el 7 de septiembre en la terraza del auditorio Mar de Vigo.

Así, este año el evento contará con un programa de 12 conciertos, según ha anunciado la organización este martes. Precisamente al acto ha acudido el alcalde, Abel Caballero, quien ha valorado el festival como un "evento muy consolidado con gran capacidad de atracción".

Este año, el TerraCeo contará con tres artistas internacionales como José James, con su soul jazz; The Jayhawks y The Tallest Man On Earth. A ellos se suman nueve conciertos de bandas y artistas nacionales como Los Secretos y Pancho Varona o Tarque & La Asociación del Riff.

The Rapants, Rebeliom do Inframondo, Ángel Stanich, Niño de Elche, Christina Rosenvinge, Los Estanques y Niña Polaca también forman parte del cartel.