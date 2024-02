The Postal Service y Death Cab for Cutie actuarán en Barcelona en agosto en su gira conjunta

Las bandas de indie rock The Postal Service y Death Cab for Cutie recalarán en el Poble Espanyol de Barcelona el 27 de agosto en su gira conjunta para celebrar los 20 años de sus álbumes 'Give Up' y 'Transatlanticism', respectivamente.

Benjamin Gibbard, cofundador de ambas bandas, seguirá haciendo doblete en las fechas de 2024, tras el éxito de la gira de 2023, interpretando 'Give Up' de The Postal Service y 'Transatlanticism', de Death Cab for Cutie, junto a sus respectivos compañeros de banda, ha informado este viernes la promotora Last Tour.

La inscripción a la preventa está abierta hasta las 9.30 horas del 21 de febrero, y está comenzará a partir de las 10 horas del 21 de febrero, y la venta general se abrirá el viernes 23 de febrero.