Tezanos dice que en el CIS de diciembre solo hay un 0,3% de encuestados preocupados por la situación de la monarquía

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha adelantado este jueves que el barómetro del mes de diciembre solo recoge un 0,3% de encuestados que han mostrado su preocupación por la situación de la monarquía.

"Yo pensaba que iba a aumentar el número de personas que mencionaban la monarquía, pero para mí es una sorpresa", ha reconocido Tezanos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "a veces, en la política, se crean debates que no llegan a la sociedad".

A su juicio, la situación de la Casa Real y del Rey emérito forma parte de un "orden de realidades distintas", la que preocupa a los "círculos políticos y de comunicación" y no a los ciudadanos, que mostrarían su "preocupación" en otras cuestiones como la salud y la economía.

"Si nos fijamos en esas preguntas, es interesante lo que más preocupa, que es la salud y los sanitarios en más del 50%, de la economía casi un 40% y luego problemas del paro", ha explicado el presidente del CIS.

Preguntado sobre por qué el centro no incluye en el barómetro ninguna cuestión referida a la situación de Juan Carlos I, Tezanos ha dejado claro que el CIS está abierto a "esa posibilidad" para después insistir en que entre los "problemas personales más importantes" de los españoles no está ese.

Tezanos ha repetido en otras ocasiones que el organismo "no está para preguntar sobre los problemas" del Rey emérito porque, además, estos "no interesan" a los españoles. Desde su punto de vista, el CIS "no está para preguntar sobre los problemas de las personas", incluso si se trata de Juan Carlos I. "En los problemas de España aparecen antes de la monarquía otros 31 problemas", repitió hace unos meses.