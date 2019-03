Tezanos ve en alza a PSOE y Vox mientras bajan PP y Cs y no descarta un empate entre bloques y nuevas elecciones

Insiste en que "no hay que fiarse mucho de las encuestas" porque son una foto fija y los electores se decidirán en el último momento

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, considera que hay dos partidos "al alza" ante las elecciones generales del próximo 28 de abril, el PSOE y Vox, mientras ve en descenso al PP y a Ciudadanos, y no descarta que al final haya un empate entre bloques (derecha-izquierda) e incluso una repetición de los comicios por falta de acuerdo para formar gobierno.

En un coloquio organizado por el colectivo de periodistas The Experience Club, Tezanos ha señalado que el PSOE sigue siendo el favorito para ganar las elecciones de abril, pero también sitúa en alza a Vox, al que además atribuye un voto oculto que hasta ahora no se movilizaba.

Según ha explicado en el acto celebrado en el Casino Gran Vía de Madrid, tradicionalmente el voto oculto lo protagonizaba el PP, que obtenía mejores resultados que los que le daban los sondeos, pero eso se ha ido ajustando, especialmente al surgir un movimiento a su izquierda, Ciudadanos, y ahora otro a su derecha, Vox.

VOTO OCULTO DE VOX

Y ese voto "más ultra, tardofranquista, machista y autoritario", que no solía votar, ahora "probablemente" parece haber encontrado su opción en el partido de Santi Abascal. Ahí es donde Tezanos percibe voto oculto que no sale en las encuestas y que se puede ver en las urnas. Eso sí, cree que hubo más voto oculto en las andaluzas, donde ninguna encuestadora pronóstico el resultado que finalmente obtuvo.

Frente al ascenso de PSOE y Vox, el presidente del CIS ve "en descenso" al PP, aunque no cree que vaya a bajar tanto como auguran algunas encuestas, y sobre todo Ciudadanos, que en su opinión "es el partido con mayor volatilidad". Así, cree que la formación naranja, que partía con la ventaja de ser visto como un partido de centro, al decantarse ahora por un bloque lo va a tener "más difícil" y puede ser víctima de pérdida de voto.

En cuanto a Podemos, Tezanos ha dicho desconocer si remontará la ausencia de su líder, Pablo Iglesias, y de hecho cree que parte del elevado voto indeciso que se viene dando en las encuestas está en esa franja entre Podemos y PSOE.

TODO ESTÁ MUY ABIERTO

Su conclusión es que "todo está muy abierto" y que las encuestas reflejan que los electores se deciden en la campaña (en Andalucía un 11% se decidió en el último momento), por lo que no descarta "una situación de tablas" entre los dos bloques e incluso un escenario de repetición de elecciones por falta de acuerdo para conformar gobierno.

En la campaña, opina Tezanos, influirá el voto útil y el liderazgo, y en ese sentido ha recomendado a los políticos "no insultar, no crisparse y no gritar".

A su juicio, el conflicto político de Cataluña va a tener "muy poca influencia" y en todo caso ha defendido la posición de Sánchez de defender el diálogo pero descartando la independencia. Tezanos cree que el clima en la calle ha cambiado en Cataluña tras la moción de censura e incluso se aprecia una división en el sector secesionista entre intransigentes y posibilistas.

Su percepción es que influirán otros asuntos como el desempleo, las políticas sociales, los problemas de la juventud y de la mujer, y ahí es donde cree que el PSOE ofrecerá su proyecto de Presupuestos Generales para 2019 que fue derribado en el Congreso.

En todo caso, ha reiterado que "no hay que fiarse" mucho de las encuestas, en el sentido de que son "una foto fija de un momento estático". No obstante, ha vuelto a rechazar las críticas al CIS, que achaca a motivaciones políticas, y ha reiterado que es una "falsedad" acusar al CIS de manipular los datos. "Saben que es mentira --ha señalado--. Me tirarían por la ventana si yo pidiera que se cambiaran los datos".