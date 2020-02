Testigos cuentan que no vieron a Isa Serra ni insultar ni lanzar objetos

Varios testigos, entre ellos el concejal de Más Madrid en la capital Jorge García Castaño, han explicado este jueves en el juicio a la diputada madrileña Isa Serra por los incidentes registrados en desahucio en 2014 que no la vieron insultar a ningún agente ni lanzar objetos.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid continua este jueves el juicio contra la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid por los incidentes ocurridos durante un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés el 31 de enero de 2014, por los que Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión por desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños.

La fiscal también pide 5.200 euros de indemnización para dos agentes municipales que resultaron heridos.

Cuatro testigos han relatado que coincidieron con Isa Serra en el desahucio pero no la vieron proferir insultos ni lanzar objetos, mientras que una amiga de la diputada ha testificado que ella no fue pero Serra le contó por WhatsApp que no ha había tenido problemas.

El concejal de Más Madrid Jorge García Castaño ha explicado que en aquel momento era rival político de Isa Serra -al militar en Izquierda Unida- a la que la conocía de algún acto y a la que vio en la calle del desahucio tras haber intentado entrar en la vivienda a mediar, lo que no le fue permitido.

Al principio el ambiente no era tenso pero al salir en ambulancia al desahuciado y abrirle paso la Policía si se generó "un momento bastante doloroso" y "cierto enfado" en el que "la gente intentó que no se produjera" el levantamiento, ha relatado.

El concejal ha explicado que vio algunas personas increpar a la policía y una papelera "rodar" por el suelo, sin que viese a Isa Serra insultar ni tirar nada.

En la misma línea Sara Porras, militante de Izquierda Unida entonces, ha explicado que conocía a Serra y no la vio en actitud agresiva, en un mañana en la que solo hubo incidentes entre los congregados y los policías al final, sin que ella viera que nadie arrojase nada, solo algún elemento "rodar" por la calle.

El fotógrafo Olmo Calvo, que hizo 999 fotos esa mañana para un periódico, no tiene registrada en sus instantáneas a Isa Serra en los momentos "de mayor tensión", ha testificado.

Una amiga de Serra ha relatado al tribunal que esa mañana intercambió mensajes de WhatsApp con la ahora diputada y le contó que se había encontrado un desahucio, tras lo que ella le preguntó si estaba bien y Serra le dijo que si, que ya se había ido, sin contarle que hubiera tenido problemas.

Tras las declaraciones de los testigos el tribunal visiona 54 vídeos aportados por la defensa de Serra.