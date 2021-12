El testigo protegido: FAFFE servía para trincar dinero y meter al que sobraba

El funcionario Teodoro Montes, testigo protegido en el caso de los cursos de formación, ha señalado este viernes que la FAFFE fue creada para trincar dinero y meter al que sobraba y ha asegurado que la cantidad de irregularidades en los cursos no tiene nombre.

Montes, que ha comparecido en la comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), ha indicado que muchísimos cursos que recibieron subvenciones no se realizaron y que además, se hicieran o no, no se controlaban.

Ha ligado la aparición de la Faffe a la de otros chiringuitos en todas las consejerías, que es soslayar los controles y manejar con soltura lo económico y los recursos humanos.

Ha relacionado el funcionamiento de esta fundación con la compra de votos y el enriquecimiento de algunos, ni más ni menos, eso está claro, y ha hablado de desaparición de registros y expedientes, así como modificaciones en otros.

Montes ha recordado que el objetivo de la Faffe era potenciar la mejora formativa de los parados y no para que se llevaran el dinero a espuertas ni para que no se hicieran adecuadamente los cursos, ya que muchos no se empezaron y otros no sé si terminaron.

Este funcionario jubilado considera que la expresidenta Susana Díaz tenía que conocer lo ocurrido porque estamos hablando de muchos miles de millones de la Administración autonómica.

Todo es tremendamente irregular en todos los sentidos, y mucho más en la faceta de formación, ha añadido Montes.

Ha repetido la afirmación que hizo en 2016 y se ha mantenido en que la formación es el negocio del siglo, algo que en su momento achacó al PSOE y ahora ha hecho extensible al Gobierno andaluz de PP y Cs, avisando de que lo que está por venir ahora en formación será peor.

Respecto a los trabajadores de la Faffe, ha señalado que eran omnipotentes, sabían de todo y en todo se metían, a pesar de no ser funcionarios, además manejando los programas y contando con un convenio propio irregularmente.

La declaración de Montes ha recibido el apoyo de los portavoces de PP, Cs y Vox en la comisión y las críticas del PSOE, que le ha acusado de acudir para vengarse por sus cuentas personales con el resto de funcionarios que le acompañaban.

Montes, que ha insistido en las vejaciones y maltratos que según él recibió en la Administración, ha aprovechado su comparecencia en la comisión para reclamar que la protección judicial se extienda a su familia a través de la Guardia Civil.

"La realidad supera por mil lo que yo he expresado hoy", ha finalizado. EFE

