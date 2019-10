Teruel Existe pide "decisiones de Estado" tras celebrarse 2.500 concentraciones de la España Vaciada en Aragón

Teruel Existe ha reivindicado este viernes la toma de "decisiones estratégicas" en el marco de un Pacto de Estado para luchar contra la despoblación, tras celebrarse esta mañana 2.500 concentraciones en todo Aragón, 1.000 en Teruel, siguiendo la convocatoria de La Revuelta de la España Vaciada.

Ha comparado la propuesta de nuevo Pacto de Estado con los Pactos de La Moncloa de 1977 o el acuerdo de Alemania en 1989 para invertir el 7 por ciento del PIB anual durante tres décadas para facilitar la incorporación a la Alemania comunitaria de las provincias de la antigua zona comunista. Polo ha recomendado implantar una fiscalidad como la de las Islas Canarias.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la capital turolense, Pepe Polo, también coportavoz de Teruel Existe, quien ha manifestado su "orgullo" por el éxito de la convocatoria, con 300.000 personas movilizadas en 10.000 concentraciones, en 23 provincias de toda España, durante el paro de cinco minutos que ha tenido lugar a mediodía, que también han secundado las Cortes de Aragón.

Pepe Polo ha señalado que la respuesta a la convocatoria "ha sido espectacular" en la ciudad de Teruel, con 500 concentrados en la plaza del Torico y más de 500 reuniones en la ciudad, a mediodía, así como en las comarcas, con más de 400 personas en la plaza del Peirón de Calamocha y 50 concentraciones más en los pueblos más pequeños, "algunas de una persona".

También han salido a la calle en la Central Térmica de Andorra y otros puntos de Sierra de Arcos, y en Utrillas y otros municipios mineros, así como en Alcañiz y, en general, en toda la provincia.

"Vamos a continuar, no queda otra", ha dicho Polo, quien ha apostado por revertir los efectos de la política de concentración de empresas e infraestructuras iniciada en los años 60 del siglo XX por "los tecnócratas" y "construir nuestro propio relato".

Pepe Polo ha puesto de relieve que con esta movilización, y otras, se está constituyendo "un movimiento horizontal y transversal" que se extiende por toda España y ha advertido de que si los políticos no lo ven así es que "no están entendiendo nada" porque "la gente joven --de las provincias despobladas-- no está dispuesta a que quien escriba el relato sea el mismo de siempre".