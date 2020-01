La factura del 'sí' de Teruel Existe a Sánchez: 4 grandes infraestructuras, banda ancha y un pacto estatal

Teruel Existe ha firmado este viernes su acuerdo con el PSOE para votar a favor de que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno. El "sí" del diputado Tomás Guitarte es crucial para que el líder socialista pueda ser investido presidente en el debate que arranca mañana en el Congreso.

El voto a favor de Teruel Existe, partido de reciente nacimiento que obtuvo 19.000 votos en las pasadas elecciones generales, llega con una serie de compromisos que adquiere el PSOE para favorecer a esta provincia. Según detalla Heraldo de Aragón, el nuevo Gobierno se compromete a aprobar de un pacto estatal contra la despoblación con un mecanismo de financiación concreto, que ya está previsto en el programa común de PSOE y Unidas Podemos.

Además, se da el "sí" a las cuatro grandes infraestructuras pendientes en la provincia: los ejes carreteros de la A-68, A-40 y A-25 así como el corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. El compromiso de extender la banda ancha por todo el territorio turolense y la paralización del cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en 142 estaciones de Renfe son otras de las medidas que han alcanzado ambas formaciones.

EL ACUERDO CON ERC "CUMPLE CON LA CONSTITUCIÓN"

Teruel Existe no ha visto necesario que el acuerdo sea sometido a la aprobación de una asamblea ciudadana "porque todos los puntos recogidos se ajustan al programa electoral validado por los votantes que dieron la victoria a Teruel Existe el 10-N". Además, cree que el pacto suscrito con Esquerra Republicana (ERC) "cumple con la Constitución". "El PSOE es un partido con más de un siglo de historia y no creo que vaya a cuestionar ahora la Constitución", ha manifestado el dirigente de Teruel Existe, quien cree que el marco jurídico político al que PSOE y ERC pretenden someter la nueva mesa de diálogo y la consulta pactadas no es otro que la Constitución. "No hay otra alternativa", ha remachado.

"Lo hacemos por coherencia y ajenos a cualquier táctica partidista ni electoral, y porque creemos que el país no puede ir a terceras elecciones", ha insistido el diputado por Teruel, antes de apuntar que la agenda de Teruel es uno de los asuntos recogidos en el programa con el que concurrieron a las últimas generales pero no es el único sino todos los problemas que azotan a la España vaciada. "Ésa es la España que nos preocupa y por la que luchamos", ha dicho.

A UN VOTO DE LA INVESTIDURA

Con el "sí" de Teruel Existe, Sánchez se queda al borde de lograr la investidura. Ya cuenta con 166 votos a favor: los diputados de su propio partido (120), de los parlamentarios de Unidas_Podemos (35), los del PNV (6) y los 'errejonistas' de Más País (2), más los referidos de Compromís (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1). En el "no" se encuentran Partido Popular (89 diputados), de Vox (52), Ciudadanos (10), JxCat (8), la CUP (2) y Navarra Suma (2) –coalición formada por populares y Ciudadanos para concurrir en la Comunidad Foral­– y PRC (1). En total, serían 164 votos en contra. ERC y Bildu han anunciado su abstención y sólo queda por saber cuál será el voto de Coalición Canaria y BNG. Es muy probable que la canaria Ana Oramas se incline por el "no", por lo que el voto de los nacionalistas gallegos será imprescindible. Si el BNG también vota en contra se produciría un empate en la segunda votación del debate de investidura - donde tiene que haber más "síes" que "noes" - y decaería la investidura. Si se abstienen o votan a favor, Sánchez será elegido presidente.