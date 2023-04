Teruel Existe anuncia "un tiempo nuevo" para Aragón en la presentación de su candidatura a las Cortes

Teruel Existe ha presentado su candidatura a las Cortes de Aragón, que encabeza el diputado al Congreso, Tomás Guitarte, con el lema 'Un tiempo nuevo va a llegar'.

"Aquí y ahora empieza el cambio que Teruel y Aragón necesitan", ha destacado el candidato de Teruel Existe-Aragón Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón en su intervención en el auditorio del Centro Cultural de San Julián.

Guitarte ha subido al escenario y ha realzado el proyecto común que significa Teruel Existe en la provincia, indicando que "Teruel no es solo tierra de oportunidades, no es que inspire lástima o despierte admiración; reducir Teruel a esos términos es no ver que Teruel está llamado a ser líder del cambio de modelo del país".

"Aquí empezó la Revuelta de la España Vaciada, aquí se despertó del letargo a un país adormecido que parecía asumir, sin rebelarse, un destino de abandono y sacrificio, y que hoy se agrupa bajo un nombre que nos une y que tiene a Teruel como punta de lanza para defender a todos los olvidados", ha manifestado.

El candidato de Teruel Existe ha asegurado que el objetivo de la candidatura que él encabeza es corregir las políticas territoriales para que todos los municipios de la provincia "vuelvan a empezar de nuevo la vida" y para ello "es necesario que la formación esté en las Cortes de Aragón".

CANDIDATURA

Tomás Guitarte ha dado paso al equipo de 22 personas "comprometidas y valientes" de muchas comarcas turolenses que componen la candidatura de Teruel Existe a las Cortes de Aragón: Tomás Guitarte, Pilar Buj, Joaquín Moreno, Roberto Gamarra, Beatriz Martín, Antonio Abad, Beatriz Redón, Javier Ciprés, Raquel Benedí, Joaquín Egea, Ainhoa Gascón, Gerardo Villarroya, Inmaculada Antón, Manuel Gimeno, Ismael Brenchant, Ana Juste, Jesús Sebastián, Nerea Salueña, Carlos Pardo, María José Alonso, José María Hernández y Montserrat Yvonne Llorente.

Guitarte les ha agradecido su implicación y ha resaltado que con este paso están anteponiendo su "responsabilidad con el territorio y su afán por sacarlo adelante".

Durante el acto, se ha recalcado que todos los habitantes de la provincia de Teruel tendrán la posibilidad de depositar la papeleta de Teruel Existe a las Cortes de Aragón "para cambiar el futuro de la provincia" y han asegurado: "Estamos ante el comienzo del cambio de la política aragonesa con respecto a la provincia de Teruel".

"Años de promesas electorales incumplidas y abandono institucional, de falta de convencimiento político para realizar apuestas valientes y sacar a Teruel de la desidia, han forjado esta candidatura", ha dicho Guitarte.

UN NUEVO TIEMPO

Guitarte ha explicado que el lema que les acompañará en campaña está inspirado en los versos de Joaquín Carbonell en 'Canción para un invierno': "Un viento fuerte ha de llegar por las colinas, que barrerá del polvo tantas horas perdidas, epitafios de versos y palabras vacías. Dejando en el paisaje su esperanza extendida. Un viento limpio ha de llenar, ha de llenar, la umbría, levantando del polvo tanta casa caída. Abrirán nuestras puertas de golpe al mediodía para empezar de nuevo con más fuerza la vida".

Del mismo modo, ha trasladado a los presentes, "se abrirán las puertas de las casas de los pueblos y empezará con más fuerza allí la vida".

En la presentación se ha recordado que muchas de las reivindicaciones que plantea la formación política las está defendiendo este partido en las calles desde hace más de veinte años y han advertido de que "se equivocan quienes piensen que pueden llegar a cansar a Teruel Existe, que desistiremos ante la falta de cumplimiento de promesas o que nos rendiremos ante el ninguneo institucional".

"Se equivocan y mucho", han afirmado desde la formación, porque "Teruel Existe no se apesadumbra ni se amilana, Teruel Existe asume una nueva responsabilidad si hace falta, la de adentrarse en las Cortes de Aragón con la voz de Teruel en la mochila, para pasar de los estudios, promesas y proyectos a las medidas valientes y de presente, y que no pase una legislatura más en balde para la provincia. Porque Teruel Existe no vale solo por lo que hace, sino también por lo que hace hacer".

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha aprovechado su intervención para poner en valor la labor de todas las personas que forman parte de los grupos sectoriales de trabajo del movimiento ciudadano, que han aportado propuestas, denuncias y planteamientos que después han llevado al Congreso y el Senado.

También se ha proyectado un vídeo que ha mostrado la gran cantidad de intervenciones y temas diversos que han defendido desde la agrupación de electores "con ímpetu y propuestas para darles solución", terminando con una gran ovación de las casi 200 personas que han asistido al acto.