El PP Teruel cree que España ha vivido "los días más negros de la democracia" con la investidura de Sánchez

Los diputados del PP Teruel al Congreso, Alberto Herrero y Raquel Clemente, han afirmado este viernes que España ha vivido "los días más negros de la democracia" con la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno.

Unos acuerdos de investidura en los que, según los diputados, se han vulnerado "la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país".

"Es un fraude electoral", ha asegurado Alberto Herrero, "porque ningún partido llevaba en su programa la Ley de Amnistía y el 23 de julio el PSOE negó la inclusión de esa ley, la tildaba de anticonstitucional".

"No sabemos qué ha cambiado en tres meses para que reiteren ahora su constitucionalidad", ha indicado, para concluir después que "Sánchez asegura que ha sido por la convivencia y el interés general del país pero ha sido por la compra de siete votos".

Por su parte, la diputada Raquel Clemente ha apuntado que el presidente Sánchez "ha vendido el país solo por mantenerse en La Moncloa y los puntos más importantes de los pactos de investidura, que están en la calle, los saltó".

"Habló de una España verde, de una España en la que las mujeres volverían a ser protagonistas, pero no habló de la amnistía. Los independentistas catalanes sí dejaron muy claro cuáles eran los acuerdos. Antes de empezar la legislatura ya le han advertido que no se la juegue, le han amenazado y nos han dicho a todos los españoles que va a ser un gobierno que va a depender de los que no quieren formar España", ha sentenciado.

PERJUICIOS PARA TERUEL

Los diputados populares también se han manifestado respecto a los perjuicios económicos que puede sufrir la provincia de Teruel con esta nueva investidura y los pactos alcanzados entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas.

Raquel Clemente ha apuntado cómo "están destruyendo por la puerta de atrás" el funcionamiento del sistema de solidaridad entre comunidades autónomas. "Si a una comunidad rica como Cataluña le dan la gestión del 100% de los impuestos y no van a ser solidarios con territorios como Teruel, ¿qué nos va a quedar? Éste puede ser uno de los lastres más grandes para una provincia como la nuestra".

Por su parte Alberto Herrero ha apuntado al posible "frenazo" de las inversiones nacionales y extranjeras en la provincia: "No creo que vayan a llegar proyectos económicos para la provincia de Teruel porque con los partidos que ha metido en el pacto de investidura va a ser prácticamente imposible debido a esta inestabilidad jurídica. Ojalá me equivoque pero creo que se va a producir un frenazo de inversión nacional y extranjera", ha enfatizado.

Ambos diputados han señalado además la falta de proyecto de gobierno para las comunidades autónomas fuera de Cataluña y el País Vasco, y han puesto como ejemplo las ayudas al funcionamiento, tan necesarias para Teruel, Cuenca y Soria, "de las que nadie está hablando y que no se van a aplicar".