El PP de Teruel afirma que es "un valor seguro" ante el riesgo de gobiernos multipartitos

El Partido Popular de Teruel ha realizado balance de las dos semanas de campaña que terminan esta medianoche, en las que los candidatos de la formación han recorrido las diez comarcas de la provincia y han celebrado un total de 48 mítines. El jefe de campaña de los 'populares', Jesús Fuertes, ha dicho que el proyecto del PP es un "valor seguro" ante el riesgo de gobiernos multipartitos de izquierdas.

El PP, ha continuado diciendo, "ha trasladado su discurso, sus propuestas de futuro y de gobierno", evitando los enfrentamientos que "no le importan al ciudadano".

Por su parte, la alcaldesa de Teruel y candidata a la reelección, Emma Buj, ha explicado que la campaña que termina este viernes se habasado en detallar el "proyecto de futuro" que tienen para la ciudad, en contraste con otras formaciones que "se han dedicado a hacer un corta y pega de las propuestas que ya están aplicándose en el Ayuntamiento".

Ha resaltado la "excelente situación" en la que se encuentra la capital de la provincia, con "más habitantes que nunca, más gente trabajando, más y mejores infraestructuras deportivas y culturales, más servicios públicos y mejor transporte". Una línea de trabajo que pretende continuar los próximos cuatro años, poniendo el foco en "optimizar el transporte público, la movilidad, las zonas verdes y los equipamientos culturales y deportivos", ya que "tenemos el proyecto de ciudad y de futuro que necesita Teruel".

Buj ha considerado que la campaña de la candidatura municipal ha sido "limpia", huyendo de los enfrentamientos: "A pesar de ello, he tenido que aguantar descalificaciones personales de algunos candidatos y, sobre todo, de algunas candidatas". Ha agregado que no ha querido entrar en ellas porque no ha sido nunca mi forma de ser, de comportarme y de gobernar".

El próximo domingo, los ciudadanos turolenses podrán elegir entre nueve formaciones políticas, aunque "sólo una es un valor seguro" para la candidata 'popular'. "Somos nosotros los que saneamos el Ayuntamiento de Teruel cuando otros dejaron facturas impagadas, que ahora repiten en otras instituciones y, después de sanearlo, tenemos a Teruel en obras y así queremos seguir haciéndolo: mejorando la ciudad", ha expuesto.

Ha querido dirigirse también a todos los turolenses, advirtiéndoles que si no quieren un gobierno de izquierdas al estilo de Pedro Sánchez en Madrid o Javier Lambán en Aragón, el "único voto útil" es el del Partido Popular. "Cualquier otra opción puede provocar que acabe gobernando la izquierda", ha mencionado.

CAMBIAR LAS POLÍTICAS

La número uno de la candidatura autonómica a las Cortesde Aragón, Ana Marín, ha mostrado su satisfacción por haber podidotrasladar el mensaje del Partido Popular a todos los rincones de la provincia, y ha hecho alusión a la importancia del "voto útil" porque "nos jugamos la continuidad del extraordinario trabajo de Emma en la ciudad de Teruel y también cambiar el Gobierno de Aragón".

Para ello, el PP cuenta con un candidato, Jorge Azcón, que "tiene fuerza, valentía, ideas y proyectos para mejorar nuestra provincia y comunidad". Marín ha insistido en que "hay que cambiar las políticas y prácticas sombrías que estamos viendo estos días en los medios de comunicación y que está protagonizando el Gobierno de Aragón". Unas palabras que "manchan el nombre de nuestra comunidad y no deben venir nunca de un político".