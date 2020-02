Terol reivindica el pacto PP-Cs por encima de cualquier "proyecto personal"

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha afirmado este sábado que "ningún proyecto personal va a estar por encima de la unidad delos constitucionalistas", en referencia a la coalición PP-Cs en el País Vasco.

Terol ha realizado estas declaraciones durante su discurso de clausura de la reunión intermunicipal del PP de La Rioja, que se ha celebrado bajo el lema La Rioja nos une, y en la que también ha intervenido el presidente de los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros.

La unidad de los partidos constitucionalistas, ha proseguido Terol, es lo que necesita el País Vasco y lo que piden los votantes de estas formaciones, ya que con ella se suman fuerzas a favor del constitucionalismo con un proyecto de futuro para todos los vascos.

Tenemos la obligación de abanderar los valores constitucionalistas que comparten los españoles frente a la extrema izquierda, ha remarcado Terol, quien ha añadido que esta coalición va a hacer perder peso a los enemigos de la nación.

Ha remarcado que el PP es un partido para España, no es España para el PP, por lo que este partido toma sus decisiones al margen de cualquier encuesta o personalismo.

Respecto al anuncio de que el régimen económico de la Seguridad Social será transferido del Gobierno de España al País Vasco, ha indicado que le sorprende que un Ejecutivo que crea un Ministerio de Igualdad se cargue la igualdad de todos los españoles y ponga en riesgo las pensiones.

Terol ha explicado que los populismos de izquierda y derecha pretenden que las personas estén al servicio de las ideas, y no al revés, y ha puesto como ejemplo la subida de los costes salariales en el mundo rural, que se ha hecho teniendo en cuenta solo prejuicios e ideas, y no la realidad.

La realidad, desgraciadamente, no respeta las buenas intenciones en política, a ver si se enteran las élites del PSOE y Podemos de que las buenas intenciones no dan de comer a nadie, que no son ni mejores gobernantes ni mejores personas por tener buenas intenciones, lo que valen son los resultados y el bienestar de las personas, ha apuntado.

Ha remarcado, por último, que el PP va a estar al lado de los agricultores para luchar por sus intereses y por los fondos europeos que tanto necesita España, pero los interlocutores a los que les toca ir, el Gobierno de España, no paran de hacer afrentas a la Unión Europea (UE) a la que ahora hay que ir a pedir.