Terol (PP) acusa a Sánchez de "robar" 15.000 millones a los ayuntamientos "para financiar acuerdos con Bildu, ERC o PNV"

Propone un fondo de reconstrucción municipal de 5.000 millones de euros "incondicionado y no reembolsable"

El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha acusado este sábado al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez de querer "incautar, expropiar y robar" 15.000 millones de euros a los ayuntamientos y diputaciones ahorrados en los últimos años "para poder financiar lo que acuerdan con sus socios de investidura de Bildu, ERC y PNV".

Durante la clausura de un acto con militantes y cargos públicos del PP gaditano, García Terol ha rechazado el referido acuerdo que ha presentado la ministra Irene Montero a la Federación Española de Municipios y Provincias, toda vez que ha recordado que el Gobierno de España "aún le debe a los ayuntamientos y diputaciones 150 millones del IVA de diciembre de 2017". "Sánchez presume de que va a recibir 140.000 millones de euros de la solidaria de la Unión Europea, pero ¿dónde está la solidaridad con los municipios?", ha planteado.

A su juicio, "lo nunca visto con la mayor crisis económica las puertas, con la mayor caída del PIB de la historia de España en un trimestre, es que pretendan que en lugar del Estado financiar a los ayuntamientos, que los ayuntamientos financien a la Administración General del Estado".

Por contra, ha avanzado que el PP propone que se cree un plan un fondo de reconstrucción municipal por valor de 5.000 millones de euros "incondicionado, no reembolsable, para ayudar a todos los ayuntamientos, y aquellos que tienen remanentes, que les dejen utilizarlo". Asimismo, el PP reclama un fondo de rescate del transporte público municipal por 1.725 millones de euros "porque han llevado a la quiebra la mayor parte de las concesiones de transporte público municipal".

Y también piden los 'populares' un fondo de rescate social ya que por el Covid-19 "la mayor parte de los ayuntamientos han tenido que duplicar e incluso triplicar las ayudas de emergencia social, lo que ha provocado un desequilibrio de sus cuentas públicas". Por eso, apuesta por inyectar 300 millones "en un fondo de rescate social a los ayuntamientos para que puedan financiar y dejar ayudas en todas las familias para que de verdad nadie se quede atrás". "Mientras que ellos tienen incautar los ahorros de los ayuntamientos, en el PP queremos que se rescate a los ayuntamientos", ha abundado García Terol.

Con todo, ha pedido al Gobierno central "que recapacite y presente un plan de choque económico que permita dar la vuelta a las cifras económicas, que permita hacer frente a los rebrotes sanitarios y que coja la mano tendida del PP que, con un plan B que presenta Pablo Casado es capaz de darle la vuelta tanto a las cifras económicas como las cifras sanitarias".

"Pedimos al PSOE que se dejen de debates estériles, que se dejen de crispar, que abandonen su intento de subir impuestos y de expropiar los ahorros de los ayuntamientos y que arrimen el hombro con el PP para hacer frente a esta crisis económica, a esta crisis sanitaria y hacer más fuertes a este gran país que se llama España", ha apostillado.

SÁNCHEZ, "DE BRAZOS CRUZADOS ANTE EL COVID"

Asimismo, el vicesecretario de Territorial del PP ha afeado a Sánchez que "no ha pedido disculpas por su opaca y negligente gestión de la pandemia" y por "ocultar el número real de fallecidos en la crisis sanitaria, una cifra que ya nadie duda que supera fácilmente los 45.000 españoles". Ha lamentado que España "tiene el dudoso y triste honor de liderar el ranking mundial en el número de contagiados, en el número de fallecidos por millón de habitantes y en el número de sanitarios contagiados".

"No hemos vencido al virus, sigue activo", ha avisado García Terol, que alerta de que "el único que no ha estado activo durante la pandemia y continúa cruzado de brazos es el Gobierno de Sánchez, que no tiene un plan para hacer frente a los rebrotes y que tampoco tenía un comité de expertos para dirigir la desescalada".

Sobre esto último, ha criticado que "ese comité de expertos se reducía a un comité político, donde seguro que estaba Tezanos y en el que eligió a Fernando Simón para ocultar y surfear la improvisación constante, el cortoplacismo y el oportunismo político de este Ejecutivo".

Igualmente, ha afeado a Sánchez que se "aplauda" cuando "hemos conocido que en el segundo trimestre del año se han destruido 1,1 millones de empleos, elevando las cifras de desempleo hasta casi cinco millones de españoles, y teniendo una caída del PIB en el segundo trimestre del 18,5%, que llega casi al 22 % si lo medimos en términos interanuales", datos que achaca a la gestión "made in" PSOE y Unidas Podemos.

Por todo, exige al Gobierno "que reaccione y no siga de brazos cruzados porque España no se merece un gobierno que les miente mientras tenemos rebrotes sanitarios y la mayor caída del PIB de la historia". "El Gobierno de España cree que la solución a todo esto es subir impuestos y fía todo al maná europeo, vendiéndolo como un éxito del Gobierno cuando en realidad es un rescate económico", ha recalcado.

SÁNCHEZ "ESCONDE" A IGLESIAS

De otro lado, también se ha referido en su discurso a las relaciones entre los socios del Gobierno para avisar de que Sánchez "vive en una realidad paralela quizás por la falta de sueño que le supone haber metido en el Gobierno a aquellos que dijo que no le dejarían dormir si estaban acompañándoles".

García Terol incide en que este es "el gobierno de la mentira, un gobierno que pacta constantemente con Podemos y con otras formaciones políticas, incluso con Bildu, a cambio de votos y de seguir en el poder" porque "lo que prima en este gobierno del PSOE es seguir en el poder como sea y al precio que sea".

"Y si hay que mentir, se miente", ha acusado antes de reprochar a Pablo Iglesias que "ha convertido a su partido, el que sostiene al Gobierno, en una cloaca política" y preguntar a Sánchez "si considera higiene democrática el caso Dina, la supuesta caja B o los sobresueldos en Podemos". "Sánchez, que en el pasado exigió responsabilidades políticas a diestro y siniestro, esconde y protege sistemáticamente a su vicepresidente y no permite si quiera que comparezca en las Cortes", ha criticado antes de advertir de que "el que calla, otorga".