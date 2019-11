Teresa Rodríguez replica a Susana Díaz que "no basta con pedir perdón" ante el caso de los ERE: "Se le acaba el crédito"

La presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha replicado este jueves a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "no basta con pedir perdón" por el caso de los ERE y ha insistido en su dimisión en el Parlamento por, cuando siendo presidenta del Gobierno andaluz, "decidió sacar a la Junta de la acusación particular" en esta causa. "Se le ha acabado el crédito vista la sentencia", ha subrayado.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, junto a la portavoz adjunta, Ángela Aguilera, donde ha trasladado su deseo de que abandone el escaño "hoy mismo" y se lance un mensaje de que estas cosas "no quedan impunes".

"No ha pedido perdón por retirar la acusación en el proceso", ha reiterado Rodríguez, quien, además, ha subrayado que "el perdón no vale si se va a votar sistemáticamente en contra de medidas que otros planteamos para que esto no vuelva a ocurrir".

Tras señalar "la condescendencia" del PSOE-A con los condenados, ha señalado "la merma de la democracia en Andalucía" con el uso de fondos públicos de "forma arbitraria para tejer redes clientelares y mantenerse en el poder".

Así, ha advertido de que "como mínimo" debe asumir alguna responsabilidad quien "decidió deliberadamente que la Junta no se personara como acusación particular" en este caso y puso "el partido por delante de los andaluces". "Muchos años y décadas sabiendo que quien se arrimaba al PSOE podía rascar algo. Era un lugar común y ahora está negro sobre blanco en una sentencia de más de mil páginas", ha afirmado.

Rodríguez también ha cuestionado sobre si Susana Díaz no sabía lo que estaba pasando cuando era secretaria de Organización del PSOE-A y antes en la provincia de Sevilla. "¿No sabía lo que pasaba con los dineros públicos en los municipios de su provincia?", ha ironizado.

Además, ha llamado la atención sobre el papel de Ciudadanos, que "blanqueó el cortijo durante tres años", y el PP que "también tiene serias dificultades para hablar de corrupción".