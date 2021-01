Teresa Rodríguez no "renuncia" a Adelante Andalucía y acusa a Podemos e IU de querer "disolverlo"

La líder de Anticapitalistas en Andalucía y actual diputada no adscrita en el Parlamento autonómico, Teresa Rodríguez, ha querido dejar este jueves claro que no renuncia al proyecto político de Adelante Andalucía y ha acusado a Podemos e IU de querer "neutralizarlo y disolverlo".

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez en una rueda de prensa en el Parlamento con motivo de su reincorporación a sus tareas en la Cámara tras un permiso de maternidad. Sobre este aspecto, ha apuntado que en las 16 semanas de permiso ha cobrado dietas del Parlamento por unos 9.000 euros y que los va a donar, después de que no se atendiera su petición de que ese dinero no se le ingresara.

Rodríguez ha vuelto al Parlamento como diputada no adscrita, tras la decisión de la Mesa de la Cámara del pasado 18 de noviembre de expulsarla a ella y a otros ocho diputados afines del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, tal y como había solicitado la actual portavoz parlamentaria de ese grupo y miembro de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto.

"Nosotros no renunciamos a Adelante Andalucía porque lo hemos construido con nuestras propias manos. No podemos renunciar a ese proyecto que hemos construido", según ha querido dejar claro Rodríguez, quien ha añadido que les hubiera gustado que "no fuera un juez el que decidiera los designios de la izquierda andaluza, pero lamentablemente algunos nos han colocado en esa posición". "No había motivo para la ruptura y la expulsión", según ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que hace aproximadamente un mes los diputados expulsados presentaron un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, entendiendo que éste "será capaz de poner un poco de sensatez en esta locura".

"Nosotros estamos fuera porque la mayoría de este Parlamento ha decidido que estemos fuera y son nuestros contrincantes políticos los que han decidido sacarnos del grupo de Adelante, algo absolutamente inasumible", según ha dicho Rodríguez sobre la decisión que adoptó la Mesa de la Cámara y ha confiado en contar con el amparo del TC y que admita pronto las medidas cautelares porque se están "vulnerando" los derechos de representación de varios diputados ante el Pleno del Parlamento.

Asimismo, la líder Anticapitalista ha advertido de que Podemos e IU lo que quieren "es neutralizar" Adelante Andalucía. "Lo que quieren es que no exista Adelante. No es que quieran ellos ser Adelante Andalucía, lo que quieren es disolver Adelante, pero no tienen la valentía de decirlo", según ha sentenciado.

Ha querido dejar claro que es fundamental seguir "construyendo ese sujeto andaluz", y, por ello, en ningún momento van a renunciar a Adelante Andalucía.

Sobre si volverá a optar a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas y bajo qué siglas, Rodríguez ha indicado que aún queda "mucho tiempo" para los comicios, y que aventurarse "a decir algo cerrado no es lo que procede en este momento". Lo que tiene claro, según ha apuntado, es que no va a estar "más de ocho años profesionalizada en la política y eso se va a cumplir".

Respecto a si es posible un "reencuentro" con Podemos e IU, ha querido dejar claro que ella no tiene motivo alguno ahora mismo para sentarse "con quienes nos han masacrado y apaleado con el apoyo además de la extrema derecha" y que se van a quedar con "la partida económica de 18 diputados siendo seis".