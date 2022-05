Teresa Rodríguez pregunta a Vox si no puede presentar de candidato a nadie "preparado" que "viva" en Andalucía

La portavoz y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 19 de junio, Teresa Rodríguez, se ha preguntado este domingo si en Vox no tienen a "gente preparada" que "viva" en Andalucía como para presentarla como candidata en vez de a su diputada Macarena Olona, de origen alicantino y cuyo empadronamiento en Salobreña (Granada) ha sido objeto de un recurso de la coalición 'Andaluces Levantaos' ante la Junta Electoral de Granada por posible "fraude de ley".

En una atención a medios en El Puerto de Santa María (Cádiz), Teresa Rodríguez se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el caso de Macarena Olona, después también de que la alcaldesa socialista de Salobreña, María Eugenia Rufino, había dictado una "resolución de inicio de baja de oficio" del padrón municipal de la candidata de Vox en tanto que las averiguaciones practicadas por la Policía Local tras "varias visitas" al domicilio en el que la diputada está empadronada en esta localidad "impiden acreditar que reside en la vivienda".

Teresa Rodríguez ha comentado que "nos parece que es de sentido común que alguien no puede empadronarse donde no vive", y ha remarcado en esa línea que "cualquier ciudadano está obligado a vivir en el sitio donde está empadronado". "Lo dice la Ley de Bases de Régimen local, y hacerse la víctima por incumplimiento flagrante de la ley no cabe, es una falta de respeto a esta tierra", ha añadido la candidata de Adelante.

La también parlamentaria andaluza ha criticado al hilo de ello que "Vox se cree que esto es un descampado donde puede mandar a quien sea, y establecer su criterio como quiera", y frente a ello ha enfatizado que "Andalucía es una tierra que merece un respeto".

También se ha preguntado si en Vox "no tienen a gente preparada en Andalucía para presentarse a las elecciones". "Es verdad que el último candidato --en referencia a Francisco Serrano, que fue el aspirante a la Presidencia de la Junta por las filas de Vox en las elecciones de 2018-- está siendo ahora enjuiciado por corrupción, pero alguien más tendrán que viva por aquí y sepa al menos cómo respiramos, las dificultades que tenemos" en la sanidad, en educación o "para darle trabajo a nuestros vecinos", según ha continuado Teresa Rodríguez, quien ha insistido en señalar que en Adelante les "llama la atención que un partido como Vox, que tiene cierta implantación, no pueda presentar a nadie del territorio".

De igual modo, la candidata de Adelante ha indicado que desde su formación apoyan "completamente la iniciativa de Andaluces Levantaos". "Nos parece que han estado rápidos en eso, y que lo han hecho bien", ha añadido Teresa Rodríguez en alusión al recurso que ha presentado dicha coalición andalucista ante la Junta Electoral de Granada.

Ha indicado además que desde Adelante estarán "a su disposición". "Es decir, si ellos --Andaluces Levantaos-- entienden que con nuestro refuerzo podemos de alguna forma hacer que se cumpla la ley" y también que se garantice "el respeto a esta tierra, estaremos a disposición de esa estrategia jurídica si llegara el caso", pero "nos parece que con la iniciativa del Ayuntamiento de Salobreña y el recurso en la junta electoral debe ser suficiente", ha concluido Teresa Rodríguez.