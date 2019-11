Teresa Rodríguez pide que Díaz dimita como diputada tras el fallo de los ERE

La coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que por "decencia" dimita como diputada autonómica tras la sentencia del caso de los ERE.

Rodríguez ha esgrimido que bajo el mandato de Susana Díaz (2013-2019), la Junta de Andalucía "decidió retirar" la acusación particular en la pieza política de los ERE, lo que implica -ha dicho- que "no se puedan pedir" responsabilidades civiles para recuperar el dinero malversado.

"Esto es suficientemente grave como para que ella tenga la decencia de dimitir", ha sostenido en declaraciones a RNE Rodríguez, que cree que el PSOE-A "tendrá que hacer limpieza y debatirlo internamente".

A su juicio, las responsabilidades del caso de los ERE "están delimitadas en Andalucía", de ahí que haya advertido de que es "una tontería intentar proyectarlo a nivel estatal".

"El PSOE tiene que hacer limpieza a nivel interno en Andalucía de forma muy clara", ha recalcado la dirigente de Podemos, que ha vuelto a subrayar su desconfianza hacia los socialistas, a propósito del preacuerdo firmado para un gobierno de coalición.

"No es tanto por la corrupción de sus dirigentes a nivel estatal sino por su capacidad para defraudar y no cumplir cuando gobierna lo que anuncia en campaña", ha apostillado.

La opinión de Rodríguez, presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía (Podemos e IU), contrasta con la ofrecida en rueda de prensa por la portavoz adjunta del grupo, Inmaculada Nieto (IU).

"No vamos a solicitar cabezas, no nos compete, a nosotros no nos corresponde", ha asegurado Nieto.

La sentencia de la pieza política de los ERE condena a la cúpula de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009.EFE