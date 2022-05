Teresa Rodríguez: Moreno traslada "falta de confianza" del PP-A ante el 19J al no descartar la repetición electoral

La portavoz y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha considerado este domingo que el hecho de que el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, no descarte una repetición de elecciones en la comunidad autónoma denota una "falta de confianza" del PP-A "en sus propias posibilidades" de cara a dicha cita con las urnas.

En una atención a medios en El Puerto de Santa María (Cádiz), Teresa Rodríguez se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de unas declaraciones de Juanma Moreno enmarcadas en una entrevista en 'El Confidencial' en las que no descarta una repetición electoral según el resultado que arrojen las urnas, y si no alcanza una "mayoría suficiente" que le permita gobernar en solitario.

Teresa Rodríguez ha llamado la atención acerca de que, "cuando todavía ni ha empezado la campaña" electoral, haya "alguien que ya esté hablando de repetir elecciones" en Andalucía, y ha considerado que eso proyecta "una cierta inseguridad" y de la "propia debilidad" del partido de Moreno.

"Habla de la falta de confianza que tiene el PP de sus propias posibilidades durante esta campaña electoral", ha añadido la candidata de Adelante, que ha agregado al respecto que los 'populares' "tienen difícil vender su gestión durante los últimos cuatro años" de gobierno en la Junta "en gran parte por la situación de la sanidad andaluza".

En todo caso, Teresa Rodríguez ha pedido a Moreno que "no coja a los andaluces como rehenes de esa estrategia", porque "los andaluces quieren votar de una vez, y que de ahí salga un gobierno, como es lo lógico", ha añadido.

PROPUESTAS DE ADELANTE SOBRE LA SANIDAD

Sobre la situación de la sanidad andaluza, motivo en el que se centraba esta atención a medios de la portavoz de Adelante, Teresa Rodríguez ha subrayado que se trata de "uno de los temas más serios para la ciudadanía", y ha lamentado que, durante esta legislatura en Andalucía, "hemos visto cómo por primera vez teníamos serias dificultades para acceder a la Atención Primaria".

Ha subrayado también que Andalucía aún no ha recuperado "los niveles de inversión en sanidad previos a 2010", que es lo que propone Adelante llevar a cabo con "un plan" de cara a estas elecciones, según ha abundado Teresa Rodríguez, que ha alertado además de que han aumentado tanto la población a atender por la sanidad pública como la edad de los pacientes.

Por eso "es necesario un plan de refuerzo que recupere los 20.000 millones de euros que hemos ido perdiendo de forma acumulativa desde 2010 hasta ahora, para ponernos, al menos, y ese es nuestro objetivo a corto plazo, en la media de inversión por habitante de España", según ha incidido la portavoz de Adelante.

De igual modo, ha señalado que a su coalición le parece "fundamental que el 25 por ciento de la inversión en sanidad vaya a la atención primaria", un nivel que se ha visto "muy golpeado por la pandemia", y ha advertido del "problema grave" que existe con las listas de espera, ante el que "no entendemos cómo los hospitales y los centros de especialidades no abren por la tarde, no trabajan a tiempo completo, sin alargar las jornadas de los profesionales, sino haciendo turnos para acabar con esa lista de espera que no puede ser privatizada", según ha continuado.

En esa línea, Rodríguez ha remarcado que en Adelante apuestan "por la desprivatización del sistema sanitario en Andalucía, que es todo lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular, y lo hacemos por una cuestión de calidad de servicio, de calidad del empleo, y también de ahorro y eficiencia en la inversión pública", según ha sostenido.

Igualmente, la candidata ha expresado el "compromiso" de Adelante de "tratar de alcanzar un sistema en el que la atención primaria sea una realidad", así como que sea "una realidad que te atiendan en 48 horas, y una realidad que te atiendan mirándote a la cara, que te puedan atender durante doce minutos en cada consulta de Atención Primaria, y donde desburocraticemos el trabajo de los profesionales", porque "muchas veces en las consultas de atención primaria tienen que estar más pendientes del ordenador que de mirarnos a los ojos", según ha puesto de relieve Teresa Rodríguez, que ha llamado a "acabar con esa precariedad".