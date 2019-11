Teresa Rodríguez lamenta que la sentencia del caso ERE "no arreglará lo roto": "El daño ya está hecho"

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha advertido este lunes de que el daño que provocaron las prácticas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) "ya está hecho", y que la sentencia "no arreglará nada".

Así se ha pronunciado Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día antes de que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla haga pública la sentencia del juicio de la conocida como pieza política de los ERE contra los 21 acusados, entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"El daño ya está hecho, esta sentencia no arreglará lo roto", ha sostenido Rodríguez, que ha recalcado la "profunda desconfianza" que existe tanto dentro de la propia administración como de la sociedad hacia a las políticas públicas, y en concreto en algo tan importante como son las políticas de empleo. "Esa desconfianza no se arreglará en décadas", ha abundado.

Igualmente, ha criticado que no se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para que un caso así no vuelva a repetirse como, por ejemplo, reforzar con más inspectores la Cámara de Cuentas para que "no haya huecos por los que puedan colarse esas prácticas" o bien la ley de cuentas claras y abiertas que ha llevado su formación en alguna ocasión al Parlamento, "para que todo el mundo pueda ver las cuentas públicas".