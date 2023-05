Teresa Rodríguez lamenta que "la derecha nos ha roto el derecho a la salud y más aún en municipios del interior"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido este lunes, durante un acto de la campaña de las elecciones municipales, sobre la gestión de la sanidad andaluza "que si todo el mundo tenemos problema de acceso a la salud con este gobierno de las derechas en Andalucía", al que ha acusado de que "nos ha roto el derecho a la salud", que ese déficit sanitario se agrava "más aún en los municipios del interior, en los municipios rurales de Andalucía".

En un acto en Lora del Río (Sevilla), Rodríguez ha tomado el caso particular de este municipio para poner de manifiesto su situación por cuanto "no es de recibo que un municipio tan importante como éste, cercano a los 20.000 habitantes, no tenga un centro de especialidad", para defender "el acceso del derecho a la salud para todos los vecinos de Andalucía vivan en el municipio que vivan", con la insistencia de "la Andalucía interior", de la que ha lamentado que "se es olvidada sistemáticamente".

"Para nosotros es prioritario y vamos a seguir peleando, allá donde estemos y tengamos voz, por que los ciudadanos de Lora del Río tengan el mismo derecho de acceso a la salud que tiene cualquier ciudadano en Andalucía", ha seguido considerando la portavoz de Adelante Andalucía.

Rodríguez ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "el cumplimiento de un compromiso explícito de construir en Lora del Río un hospital comarcal", por cuanto ha advertido sobre la prestación sanitaria que reciben los municipios rurales y propiciar que nuevas infraestructuras eviten que "sus vecinos no tengan que desplazarse a otra comarca para tener acceso a un especialista".

La portavoz de Adelante Andalucía ha defendido el beneficio generalizado de ese hospital comarcal en Lora del Río por cuanto "sería bueno no solamente para Lora, sino para el conjunto de la comarca de La Vega", para anunciar que la ejecución de esa infraestructura sanitaria "la vamos a llevar al Parlamento andaluz con una insistencia permanente".