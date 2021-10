Teresa Rodríguez entrega en mano a Moreno las propuestas que Adelante no ha podido defender al no tener grupo

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, le ha entregado este jueves en mano al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, las 35 propuestas de resolución que los integrantes de esta formación no han podido defender en el Debate sobre el estado de la comunidad en nombre de Adelante Andalucía al ser diputados no adscritos y carecer de grupo parlamentario propio.

Rodríguez ha solicitado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, tras invocar ésta que el Reglamento de la Cámara autonómica deja en manos de los grupos parlamentarios la presentación y defensa de las propuestas de resolución, poder entregar sus propuestas.

Adelante ha lamentado, por medio de una nota, que "todos han tenido la oportunidad de exponer sus propuestas salvo Adelante, a pesar de representar al 10% de la Cámara", según una nota de este partido.

Rodríguez ha argumentado que ha querido llevar sus propuestas por cuanto "representan a los 584.040 andaluces y andaluzas los pusieron allí" y ha considerado "un agravio que sus voces no puedan ser escuchadas en el seno de la soberanía andaluza".

Adelante Andalucía ha sostenido que entre sus propuestas destacan las relacionadas con la fiscalidad, en la que piden que se deje de poner en riesgo los servicios públicos con reformas fiscales que agujerean la Hacienda Pública mientras benefician exclusivamente a las rentas y patrimonios más adinerados. En su lugar proponen aumentar la progresividad fiscal y el número de tipos impositivos para garantizar que paguen los que más tienen.

Proponen también incluir tasas turísticas y crear una banca pública bajo control social para financiar un modelo productivo andaluz.

En empleo proponen entre otras cosas que se ponga en marcha un plan de choque para que puedan acceder los jóvenes y las personas mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración y un plan de reindustrialización sostenible para Andalucía.

Blindar la sanidad pública, financiar con suficientes recursos la atención primaria, revertir los recortes y contratar a más profesionales sanitarios, entre ellos recuperar a los 8.000 despedidos con condiciones dignas.

Si en sanidad toman las propuestas de Marea Blanca, en educación se hacen también eco de las reivindicaciones de toda la comunidad educativa.

Más financiación para educación con el objetivo de disminuir las ratios, universalizar la educación infantil de 0 a 3 años para que sea gratuita.

En materia de anticorrupción y transparencia proponen que el Gobierno reconsidere la Ley de Cuentas Claras y Abiertas que presentó al inicio de la legislatura Adelante Andalucía y se abra un debate sobre limitaciones salariales y profesionalización de la política.

Adelante ha reclamado que se empiece a cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática Andaluza, así como que "se saque de una vez al genocida Queipo de Llano de la Macarena".