Teresa Rodríguez critica la derogación de la Ley de Memoria Histórica porque "equipara a víctimas y verdugos"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este miércoles la "lamentable decisión de los grupos de esta Cámara de tramitar la ley del olvido, la ley de punto y final de Vox, respecto a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se aprobó sin voto en contra, que granjeó el consenso de esta Cámara, que era pionera, en muchos casos, respecto al resto de legislación sobre Memoria Histórica y Democrática en España, y que ahora es derogada". Así, ha asegurado que "la derecha" lo hace "equiparando a víctimas y verdugos" de la Guerra Civil.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Rodríguez ha lamentado que "la derecha sabe derogar leyes" y que, mientras en la izquierda están "en disquisiciones sobre si se puede derogar o no la reforma laboral, la Ley Mordaza, la Lomce..., una serie de leyes durísimas para las mayorías sociales de España, la derecha llega y deroga, definitivamente, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".

En este sentido, la parlamentaria andaluza ha añadido que "lo hace de un plumazo, equiparando las víctimas y los verdugos y con una práctica que podría ser equiparable a que en Alemania pusieran en el mismo lugar y reconocieran la misma verdad y justicia a los nazis y a los judíos que fueron víctimas del exterminio, eso sería impensable, o que en Euskadi se equiparara a los miembros de ETA, que cometieron asesinatos de sangre, con sus víctimas, eso sería inaudito".

Asimismo, Rodríguez ha comentado que la derogación "saca" a Andalucía "de todo el consenso internacional, en materia de Derechos Humanos, para la recuperación de la memoria de las víctimas de las dictaduras y de los exterminios sistemáticos por parte de los Estados en épocas aciagas".

"Esa declaración de los caídos", ha continuado Rodríguez "a cualquiera que participara en la Guerra Civil es una barrabasada". "Que un militar franquista, por ejemplo, que bombardeaba civiles durante la desbandada en Málaga, se equipare a cualquiera de sus víctimas es una barbaridad que pone sobre la mesa Vox, que son unos bárbaros, que eso ya lo sabíamos, pero que asume el PP, que se dice a sí misma derecha moderna, y que asume Ciudadanos, que se dice a sí mismo un partido liberal, y que no lo es en este caso", ha criticado la parlamentaria, que ha añadido que "Juanma Moreno demuestra que no es un líder moderado, es suavón, pero no moderado".

Sobre el presidente de la Junta de Andalucía, ha manifestado que "se posiciona con un partido que, efectivamente, se ha negado sistemáticamente a condenar el franquismo, también el PP lo ha hecho de forma sistemática, ha evitado aclarar, de forma palpable en cada momento, que se desvincula de aquel régimen", algo que "merece nuestro voto en contra y nuestra denuncia pública por este insulto a las víctimas".

En este sentido, Rodríguez ha lamentado que "se quiere encontrar la concordia entre verdugos y víctimas, conciliar a Queipo de Llano con Lorca, a Queipo de Llano con Blas Infante, o a Carlos Haya, uno de los infames pilotos de aquel bombardeo de la población civil en la desbandada, con cualquier madre que iba con sus hijos de la mano descalza intentando huir de la barbarie del fascismo".